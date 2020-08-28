Какие подробности личной жизни Фирсов скрывал от Легкоступовой?

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз незадолго до смерти. Свадьба с яхтсменом Юрием Фирсовым состоялась 4 июля. Любитель морского спорта долгое время ухаживал за артисткой, но так и не рассказал перед женитьбой об одной достаточно важной детали, сообщает Teleprogramma.pro.

Друг Фирсова — Андрей Арбузов поделился с журналистами информацией, что венчание с Легкоступовой стало третьим для яхтсмена. Подобная церемония, как известно, должна совершаться в церкви один раз в жизни. Однако Фирсов пренебрег этими правилами русской православной церкви. Певица, разумеется, ничего об этом не знала, уверяет Арбузов.

Instagram @firsov_yury

Почему он это сделал, неизвестно. Пока вдовец никак не прокомментировал слова своего приятеля. Однако известно, что на наследство Валентины Легкоступовой он не претендует, и недвижимость артистки достанется матери и детям покойной. Единственное, что пытался забрать Фирсов — это свои вещи, оставшиеся в квартире певицы, включая накопления.

«Мне не нужно ничего от этой семьи. Мне нужны мои вещи и мои деньги — 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов», — заявил ранее яхтсмен.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в московской больнице от ранее полученных травм головы. Родственники и фанаты винят в ранней кончине артистки ее третьего мужа — Юрия Фирсова. По их мнению, яхтсмен склонил певицу к алкоголизму, а его последствия привели к несчастному случаю.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Фирсова раскрыл тайну его «исчезновения».