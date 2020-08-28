Какие подробности личной жизни Фирсов скрывал от Легкоступовой?
По словам Андрея Арбузова, яхтсмен не обо всем рассказывал певице и даже после свадьбы продолжал многое скрывать.
Фото: Instagram @firsov_yury
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз незадолго до смерти. Свадьба с яхтсменом Юрием Фирсовым состоялась 4 июля. Любитель морского спорта долгое время ухаживал за артисткой, но так и не рассказал перед женитьбой об одной достаточно важной детали, сообщает Teleprogramma.pro.
Друг Фирсова — Андрей Арбузов поделился с журналистами информацией, что венчание с Легкоступовой стало третьим для яхтсмена. Подобная церемония, как известно, должна совершаться в церкви один раз в жизни. Однако Фирсов пренебрег этими правилами русской православной церкви. Певица, разумеется, ничего об этом не знала, уверяет Арбузов.
Почему он это сделал, неизвестно. Пока вдовец никак не прокомментировал слова своего приятеля. Однако известно, что на наследство Валентины Легкоступовой он не претендует, и недвижимость артистки достанется матери и детям покойной. Единственное, что пытался забрать Фирсов — это свои вещи, оставшиеся в квартире певицы, включая накопления.
«Мне не нужно ничего от этой семьи. Мне нужны мои вещи и мои деньги — 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов», — заявил ранее яхтсмен.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в московской больнице от ранее полученных травм головы. Родственники и фанаты винят в ранней кончине артистки ее третьего мужа — Юрия Фирсова. По их мнению, яхтсмен склонил певицу к алкоголизму, а его последствия привели к несчастному случаю.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Фирсова раскрыл тайну его «исчезновения».
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