Сын вдовца Легкоступой открыл тайну «исчезновения» отца

Сын Юрия Фирсова Даниил не смог больше терпеть нападок в адрес отца, которого многие подозревают в причинении вреда покойной жене Валентине Легкоступовой. Он прокомментировал обвинения, раскрыв ряд важных моментов, пишет KP.RU.

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась на 55-м году жизни 14 августа после нескольких дней в коме. Ее похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы, но слухи о том, что же привело к ее гибели, ходят до сих пор.

Дочь певицы Анетта Бриль и ее родные винят во всем 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова. В первую очередь потому, что он не вызвал скорую после ее падения и удара головой в ванной. Кроме того, говорят, что он сбежал из наркоклиники, куда Бриль определила супругов, когда застала их в состоянии алкогольного опьянения.

Даниил Фирсов полностью опроверг ряд домыслов.

«Говорят, что он сбежал с больницы. Это вранье. Он побежал ее искать. Туда его не пустили. Никуда он не сбегал, ни от кого не скрывался!» - возмутился сын вдовца Легоступовой.

Также сын яхтсмена заверил, Фирсов не мог нанести травму Легкоступовой.

«Юрий никогда в жизни мухи не обидел. Отец ее очень сильно любил, и ни в каком бы состоянии он бы Валентину пальцем не тронул», - рассказал молодой человек.

Случившееся с Валентиной Легкоступовой молодой человек объяснил действием алкоголя.

«Она, скорее всего, упала, потому что сами знаете, как алкоголь действует на организм», - напормнил Даниил.

Поддержала отца и 16-летняя Василина, дочь Фирсова от второго брака (Валентина Легкоступова была его третьей женой — Прим. ред.). Девушка очень переживает из-за волны ненависти против родителя в сети.

«Мой отец доброй души человек, я жила с ним почти 16 лет и знаю это, как никто другой», - высказалась она.

В то же время дочь Валентины Легкоступовой продолжает сомневаться в Фирсове. Так, она неоднократно повторяла, что не понимает, почему третий муж ее матери не вызвал врача сразу после падения матери.

Ранее 5-tv.ru выкладывал компромат на вдовца Валентины Легкоступовой.