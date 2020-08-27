Сын вдовца Легкоступой открыл тайну «исчезновения» отца
После смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» дети артистки начали винить в гибели матери ее супруга.
Фото: Instagram @firsov_yury
Сын Юрия Фирсова Даниил не смог больше терпеть нападок в адрес отца, которого многие подозревают в причинении вреда покойной жене Валентине Легкоступовой. Он прокомментировал обвинения, раскрыв ряд важных моментов, пишет KP.RU.
Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась на 55-м году жизни 14 августа после нескольких дней в коме. Ее похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы, но слухи о том, что же привело к ее гибели, ходят до сих пор.
Дочь певицы Анетта Бриль и ее родные винят во всем 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова. В первую очередь потому, что он не вызвал скорую после ее падения и удара головой в ванной. Кроме того, говорят, что он сбежал из наркоклиники, куда Бриль определила супругов, когда застала их в состоянии алкогольного опьянения.
Даниил Фирсов полностью опроверг ряд домыслов.
«Говорят, что он сбежал с больницы. Это вранье. Он побежал ее искать. Туда его не пустили. Никуда он не сбегал, ни от кого не скрывался!» - возмутился сын вдовца Легоступовой.
Также сын яхтсмена заверил, Фирсов не мог нанести травму Легкоступовой.
«Юрий никогда в жизни мухи не обидел. Отец ее очень сильно любил, и ни в каком бы состоянии он бы Валентину пальцем не тронул», - рассказал молодой человек.
Случившееся с Валентиной Легкоступовой молодой человек объяснил действием алкоголя.
«Она, скорее всего, упала, потому что сами знаете, как алкоголь действует на организм», - напормнил Даниил.
Поддержала отца и 16-летняя Василина, дочь Фирсова от второго брака (Валентина Легкоступова была его третьей женой — Прим. ред.). Девушка очень переживает из-за волны ненависти против родителя в сети.
«Мой отец доброй души человек, я жила с ним почти 16 лет и знаю это, как никто другой», - высказалась она.
В то же время дочь Валентины Легкоступовой продолжает сомневаться в Фирсове. Так, она неоднократно повторяла, что не понимает, почему третий муж ее матери не вызвал врача сразу после падения матери.
Ранее 5-tv.ru выкладывал компромат на вдовца Валентины Легкоступовой.
- 25 авг
- Перед смертью Легкоступова страдала от тяжелой депрессии
- 25 авг
- Штурм опубликовала компромат на вдовца Легкоступовой — видео
- 25 авг
- «Искренне раскаивается»: психотерапевт оценил поведение вдовца Легкоступовой
- 25 авг
- Дочь Легкоступовой отправила в последний путь мать с таинственным подарком
- 24 авг
- «Каждый день благодарю»: о чем говорила Валентина Легкоступова в одном из последних интервью?
- 24 авг
- «Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой
- 24 авг
- Легкоступова хотела спеть дуэтом с последним мужем
- 24 авг
- «Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
- 24 авг
- Лоза и Пригожин оценили идею о кулонах из праха Легкоступовой
- 24 авг
- Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть
Читайте также
77%
1.03 89.23
1.17
Нашли ошибку?