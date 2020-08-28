«Правая рука» Байдена Камала Харрис поддержала протестующих в Висконсине
Главную вину за происходящее кандидат в вице-президенты США возложила на Дональда Трампа.
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Фото, видео: REUTERS /ANDREW KELLY, 5-tv.ru
Беспорядки, которые охватили город Кеноша в штате Висконсин, фактически поддержала кандидат в вице-президенты от демократов. Во время своего выступления Камала Харрис обвинила полицейских в насилии над чернокожими. А главную вину — возложила на Дональда Трампа. Якобы действующий президент США извлекает из погромов политическую выгоду. Поэтому, по словам Харрис, она приветствует массовые протесты.
«Пули, выпущенные в Блейка, ранили наш народ в самое сердце. Люди по праву испытывают гнев и изнеможение. После убийств Бреонны Тейлор, Джорджа Флойда и многих других нет ничего удивительного в том, что люди вышли на улицы, и я поддерживаю их решение», — подчеркнула кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.
Погромы в Кеноше не прекращаются с воскресенья. Протестующие бьют витрины магазинов и сжигают машины. Повсюду на улицах слышна стрельба. Взять ситуацию под контроль пока не удается, хотя к участникам беспорядков обращаются не только власти, но и звезды музыки и спорта. Они настаивают, что протесты могут быть только мирными. И сегодня присоединятся к крупнейшему маршу за права чернокожих. Он пройдет в Вашингтоне в годовщину шествия в защиту равноправия, организованного Мартином Лютером Кингом в 1963 году.
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