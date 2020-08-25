«Искренне раскаивается»: психотерапевт оценил поведение вдовца Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов что-то скрывает относительно ситуации со смертью жены и ее наследством, считает член Европейской ассоциации психиатров и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Сергей Федоровский. Он сообщил об этом порталу Sobesednik.ru.

Эксперт проанализировал видео с последних появлений Юрия Фирсова и оценил его поведение и мимику во время ответов на «скользкие» вопросы. Так, его главный вывод состоит в том, что вдовец не все договаривает.

К примеру, рассказывая о роковом падении в ванной, Фирсов опроверг, что Легкоступова употребляла алкоголь.

«Он исказил информацию. Судя по мимике, она действительно находилась в момент падения в ванной, — пояснил психотерапевт. — Однако пребывала в состоянии опьянения».

Вероятно, Фирсов не хотел рушить репутацию супруги, но это заставляет его выглядеть подозрительно. Несмотря на это, Федоровский не считает, что ушибы на голове исполнительница хита «Ягода-малина» получила при других обстоятельствах.

Судя по невербальным характеристикам и речи Фирсова при описании случившегося, лжи в его словах не было. Но оба супруга были под воздействием горячительных напитков и не сумели дать адекватную оценку серьезности полученной травмы. Не считает эксперт вдовца и домашним тираном.

«Они не применяли по отношению друг к другу физического воздействия, агрессии и насилия», — сделал вывод Федоровский.

Так что падение не было причиной действий Фирсова, в чем его подозревали в сети. Однако за случившееся ему стыдно.

«Фирсов искренне раскаивается, переживая чувство вины, — подтвердил эксперт. — Но чувства острой утраты он не испытывает».

Сергей Федоровский пояснил, что вдовец уже принял смерть своей жены и хочет жить дальше. Но его планам сильно мешает противостояние с детьми Легкоступовой. Те не пускают его в квартиру матери, чтобы он мог забрать свои вещи и деньги. Ранее Фирсов также заявлял, что не будет претендовать на наследство, но из-за распрей с родней супруги может в ближайшем будущем поменять свое мнение.

«По отношению к ним он испытывает достаточно сильную неприязнь и вражду, — решил психотерапевт. — Можно предположить, что он в дальнейшем предпримет шаги к участию в судебных процессах».

Ранее 5-tv.ru писал, кем на самом деле является последний муж Валентины Легкоступовой.