Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста

Несколько десятков человек были задержаны в ходе протестных акций в Берлине. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

По предварительным данным, вышедшие на масштабный митинг против ограничений на фоне COVID-19 немцы вступили в противостояние с полицией, в результате чего правоохранители приняли соответствующие меры.

«Столкновения произошли на улице Унтер-ден-линден, протестующие вступили в противостояние с полицией, были проведены задержания. Точное число задержанных пока назвать невозможно, можно лишь говорить о десятках», — заявила в беседе с ТАСС представитель полиции.

Госслужащая также заметила, что события разворачивались неподалеку от посольства России в Германии. Однако по ее словам, протесты ни в какой степени не затронули дипмиссию.

Организаторами акции протеста в Берлине 29 августа выступили представители штутгартского движения Querdenken 711. Главная задача забастовки — продавить идею отмены действующих ограничений в стране, введенных из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Участие в митинге, по предварительным подсчетам, приняли около 18 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии состоялся массовый концерт, несмотря на ограничения на фоне COVID-19.