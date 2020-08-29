Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста
В эти минуты в стране проходит масштабный митинг против ограничений на фоне коронавируса.
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Фото, видео: REUTERS /CHRISTIAN MANG, 5-tv.ru
Несколько десятков человек были задержаны в ходе протестных акций в Берлине. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.
По предварительным данным, вышедшие на масштабный митинг против ограничений на фоне COVID-19 немцы вступили в противостояние с полицией, в результате чего правоохранители приняли соответствующие меры.
«Столкновения произошли на улице Унтер-ден-линден, протестующие вступили в противостояние с полицией, были проведены задержания. Точное число задержанных пока назвать невозможно, можно лишь говорить о десятках», — заявила в беседе с ТАСС представитель полиции.
Госслужащая также заметила, что события разворачивались неподалеку от посольства России в Германии. Однако по ее словам, протесты ни в какой степени не затронули дипмиссию.
Организаторами акции протеста в Берлине 29 августа выступили представители штутгартского движения Querdenken 711. Главная задача забастовки — продавить идею отмены действующих ограничений в стране, введенных из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Участие в митинге, по предварительным подсчетам, приняли около 18 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии состоялся массовый концерт, несмотря на ограничения на фоне COVID-19.
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