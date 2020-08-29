Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 40

В эти минуты в стране проходит масштабный митинг против ограничений на фоне коронавируса.

Фото, видео: REUTERS /CHRISTIAN MANG, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Несколько десятков человек были задержаны в ходе протестных акций в Берлине. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

По предварительным данным, вышедшие на масштабный митинг против ограничений на фоне COVID-19 немцы вступили в противостояние с полицией, в результате чего правоохранители приняли соответствующие меры.

«Столкновения произошли на улице Унтер-ден-линден, протестующие вступили в противостояние с полицией, были проведены задержания. Точное число задержанных пока назвать невозможно, можно лишь говорить о десятках», — заявила в беседе с ТАСС представитель полиции.

Госслужащая также заметила, что события разворачивались неподалеку от посольства России в Германии. Однако по ее словам, протесты ни в какой степени не затронули дипмиссию.

Организаторами акции протеста в Берлине 29 августа выступили представители штутгартского движения Querdenken 711. Главная задача забастовки — продавить идею отмены действующих ограничений в стране, введенных из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Участие в митинге, по предварительным подсчетам, приняли около 18 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии состоялся массовый концерт, несмотря на ограничения на фоне COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
29 авг
Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
27 авг
Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19
27 авг
«Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
26 авг
Украина на месяц закрыла границы для иностранцев
26 авг
Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19
26 авг
Онищенко назвал главную опасность начала учебного года
25 авг
Борис Джонсон может уйти в отставку
25 авг
Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
25 авг
Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?
24 авг
Массовый концерт в пандемию устроили в Германии. Насколько это безопасно?

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Последние новости

23:40
Счастливчики: Кто поймал букет и подвязку невесты на свадьбе сына Валерии?
23:18
Стало известно, где и когда похоронят народного артиста СССР Владимира Андреева
23:01
Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста
22:44
В поисках идеального тела: Как вычислить норму веса для своего роста и возраста?
22:26
«Ждем-с врачей»: Дмитрий Певцов вышел на связь после госпитализации
22:14
«Детское «Лебединое»: Артисты балета ведущих театров выступили под окнами Петербургского онкоцентра

Сейчас читают

«Не мешайте, они сами развалят дело» — адвокат Жорин о суде Тарасова с экс-женой
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок