Мост обрушился в Приморском крае. Как сообщает АО «Примавтодор», инцидент произошел на проезде к селу Пшеницыно. ЧП стало следствием сильнейших дождей в регионе, которые продолжаются в течение уже нескольких дней.

В результате случившегося на некоторое время был приостановлен проезд к селу. Впоследствии дорожники произвели отсыпку и укрепление конструкций, благодаря чему движение было восстановлено по одной полосе для легковых автомобилей и микроавтобусов.