Мост обрушился в результате дождей в Приморье — фото
Инцидент произошел на проезде к селу Пшеницыно.
Фото: АО "Примавтодор"
«Необходимо строить временный объезд на период восстановления существующего моста», — говорится в официальном сообщении АО «Примавтодор».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лесозаводском городском округе в Приморье ввели режим ЧС из-за подтоплений, которые возникли в результате сильных осадков.
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