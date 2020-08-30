Мост обрушился в результате дождей в Приморье — фото

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Карина Бернтгольц
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Инцидент произошел на проезде к селу Пшеницыно.

Мост обрушился в результате дождей в Приморье — фото

Фото: АО "Примавтодор"

Тема:
Погода

Мост обрушился в Приморском крае. Как сообщает АО «Примавтодор», инцидент произошел на проезде к селу Пшеницыно. ЧП стало следствием сильнейших дождей в регионе, которые продолжаются в течение уже нескольких дней.

В результате случившегося на некоторое время был приостановлен проезд к селу. Впоследствии дорожники произвели отсыпку и укрепление конструкций, благодаря чему движение было восстановлено по одной полосе для легковых автомобилей и микроавтобусов.

«Необходимо строить временный объезд на период восстановления существующего моста», — говорится в официальном сообщении АО «Примавтодор».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лесозаводском городском округе в Приморье ввели режим ЧС из-за подтоплений, которые возникли в результате сильных осадков.

Мост обрушился в результате дождей в Приморье — фото

1/2

АО "Примавтодор"

2/2

АО "Примавтодор"

Тема:
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