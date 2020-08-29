Режим ЧС ввели в Лесозаводске в Приморье из-за паводка

В Приморье в Лесозаводском городском округе ввели режим ЧС из-за подтоплений, которые возникли в результате сильных осадков. Об этом сообщается на официальном сайте правительства края.

Также отмечается, что на автодороге Богуславка-Духовское перед строящимся мостом образовался большой перелив через дорожное полотно. Его глубина достигает 25 сантиметров. Так как вода продолжает пребывать, был закрыт проезд для большегрузов.

В соцсетях пользователи делятся видеозаписями буйства стихии. На кадрах видно, как машины «плывут» по капот в воде. Погода не обещает исправиться и в ближайшем будущем: синоптики прогнозируют ливни на 29 и 30 августа. Больше всего паводок угрожает Октябрьскому, Лазовскому и Чугуевскому городским округам, а также Уссурийскому и Дальнереченскому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах.