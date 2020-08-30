Когда в России наступит «бабье лето»?

Вопреки народной примете, «бабье лето» в этом году не наступит 14 сентября. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, далеко не всякое потепление после промозглой погоды является «бабьим летом». Однако народ так любит это понятие, что метеорологи уступчиво соглашаются называть такое поведение погоды этим красивым метафоричным термином. Тем не менее в этом году его придется подождать. Хотя прийти «бабье лето» может в любой момент.

«Нет четких дат его наступления. „Бабье лето“ — период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября», — напомнил синоптик.

Наступление «бабьего лета» обычно связано с приходом азовского антициклона, что бывает в России нечасто — примерно раз в два-три года. Лучше всего, по мнению Вильфанда, этот период описал русский поэта Федор Тютчев.

«”Есть у осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера». Вот это очень точное описание «бабьего лета», которого все так ждут. В этот период кажется, что воздух и впрямь можно потрогать», — заключил Вильфанд.

Пока погода не балует жителей России. Как писал ранее 5-tv.ru, в Москве стихия так разбушевалась, что зал Новой Третьяковской галереи затопило из-за мощного ливня.