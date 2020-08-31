В Минпросвещения рассказали о вакцинации учителей
В то же время принципы построения расписания в школах в связи с пандемией коронавируса вызвали множество вопросов в министерстве.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Пойдем на парад планет»: сын Валерии спел для невесты на собственной свадьбе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt; 5-tv.ru
Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной. Об этом заявили в Минпросвещения.
Также в ведомстве подчеркнули, что уроки в школах не могут начинаться раньше восьми утра и заканчиваться позднее шести вечера. Ранее некоторые родители пожаловались на то, что расписание составлено таким образом, что первоклашки теперь должны приходить в семь часов утра, а старшеклассники учатся до восьми вечера.
В Минпросвещения ответили, что таких ситуаций быть не должно, а расписание еще будет корректироваться. «О перегибах на местах» можно рассказать по телефонам горячей линии, которые организованы в региональных министерствах образования.
Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации министерства здравоохранения РФ к 1 сентября.
- 30 авг
- Реакция Запада на научный прорыв: Почему России мешают продвигать вакцину против COVID
- 28 авг
- Собянин анонсировал полную победу над коронавирусом
- 28 авг
- Захарова резко ответила США на санкции против разработчиков вакцины от COVID-19
- 28 авг
- Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют ускоренно
- 28 авг
- «Хотят влиять на эти процессы»: Путин прокомментировал ситуацию в Белоруссии
- 27 авг
- США вышли на борьбу с Россией за мировой рынок вакцины от COVID-19
- 27 авг
- Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19
- 27 авг
- Признали поражение? США ввели санкции против разработчика российской вакцины от COVID
- 27 авг
- Путин и премьер Италии договорились сотрудничать в работе над вакциной против COVID
- 27 авг
- Когда начнется массовая вакцинация от гриппа и COVID-19?
Читайте также
83%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?