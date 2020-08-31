В Минпросвещения рассказали о вакцинации учителей

Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной. Об этом заявили в Минпросвещения.

Также в ведомстве подчеркнули, что уроки в школах не могут начинаться раньше восьми утра и заканчиваться позднее шести вечера. Ранее некоторые родители пожаловались на то, что расписание составлено таким образом, что первоклашки теперь должны приходить в семь часов утра, а старшеклассники учатся до восьми вечера.

В Минпросвещения ответили, что таких ситуаций быть не должно, а расписание еще будет корректироваться. «О перегибах на местах» можно рассказать по телефонам горячей линии, которые организованы в региональных министерствах образования.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации министерства здравоохранения РФ к 1 сентября.