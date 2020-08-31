«Невозможно смотреть на эту мерзость!» —Фадеев категорично высказался о деле Ефремова

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Виктория Андреева
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Музыкальный продюсер не сдержал эмоций, комментируя смертельное ДТП при участии актера 8 июня.

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim; ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Дело о «пьяном» ДТП при участии Михаила Ефремова с каждым днем становится все комичнее, считают многие селебрити. В частности, знаменитый продюсер и композитор Максим Фадеев, рассуждая на эту тему в своем Instagram, назвал происходящее «сатанинской пляской».

Особой «мерзостью» музыкант считает то, как заслуженный артист РФ открещивается от содеянного. А именно: каждый день вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым выдумывает все новые оправдания своего «отсутствия» во внедорожнике в момент лобового столкновения с автомобилем погибшего курьера Сергея Захарова.

«Хотел бы обсудить с вами, происходящее с господином Ефремовым! Я имею в виду его „отсутствие“ в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска. Невозможно смотреть на эту мерзость… Что думаете об этом?» — взывал к ответу поклонников Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Пользователи сети единогласно заняли позицию потерпевших. При этом в комментариях высказывались не только фолловеры Максима, но и знаменитые коллеги. В том числе продюсер Иосиф Пригожин.

«Это правда за гранью. А его адвокат — это что-то. Опозорили артиста», — написал супруг певицы Валерии.

«Конечно, это омерзительно — свои заслуги и связи ставить выше жизни человека…»

«Худшего позора и придумать невозможно!»

«Мужчина должен быть мужчиной и понести заслуженное наказание!» — поддержали его поклонники селебрити.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал на ситуацию с Михаилом Ефремовым ведущий политолог Евгений Сатановский.

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