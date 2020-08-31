Адвокат потерпевшей стороны по делу о резонансном ДТП с участием Михаила Ефремова после очередного слушания в Пресненском суде Москвы твердо заявил, что в этом деле сегодня поставлена точка.

«Она сегодня была у нотариуса, подтвердила свою запись. Она передала ее мне сегодня на суде. И завтра мы будем ходатайствовать о приобщении этой записи, наконец, к материалам дела. Еще раз повторяю, эта запись сделана именно этим человеком. Это запись, на которой видно, кто выходит из машины. И это запись, которая подтверждает слова господина Бибикова. Таким образом сегодня, несмотря на то, что завтра будет продолжен допрос свидетеля, а так же свидетелю будут показаны, вот этой даме, Светлане. А так же ей будут показаны материалы дела, то именно сегодня, я считаю, что в этом деле оставлена точка», — подчеркнул в беседе с журналистами Александр Добровинский.

Он выразил надежду, что суд критически отнесется к показаниям свидетелей защиты и учтет показания свидетелей обвинения. Защитник полагает, что приговор будет объявлен в ближайшее время и он будет обвинительным.

Добровинский также анонсировал большую пресс-конференцию после окончания процесса.

«Этот знаковый процесс должен поставить точку в этой очень страшной трагедии, которая пришла в два дома. Дом Захарова и дом Ефремова. […] Мы все участники очень знакового процесса, который говорит о том, дозволено или не дозволено публичным и богатым людям совершать то, что случилось 8 июня», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что только после вынесения приговора можно будет рассказать о «лагунах» и о том, чего пресса не знает.