Адвокат Ефремова нецензурно обругал адвоката потерпевших
Эльман Пашаев продолжает шокировать окружающих своим поведением.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Очередное заседание в Пресненском суде Москвы по делу о «пьяном» ДТП при участии актера Михаила Ефремова началось со скандала.
Между адвокатом обвиняемого Эльманом Пашаевым и защитниками со стороны потерпевших — Александром Добровинским и Анной Бутыриной — часто происходят словесные перепалки. Однако в последнее время эмоции все больше накаляются.
Так, 1 сентября, прямо в ходе слушания Пашаев сравнил Анну Бутырину с «женщиной с низкой социальной ответственностью» — это в мягком варианте этой фразы.
Ответа от второй стороны не последовало. Судья быстро отреагировала и сделала адвокату Ефремова замечание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев пообещал «разнести в суде» адвоката потерпевшей стороны по делу Михаила Ефремова.
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