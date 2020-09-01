Адвокат Ефремова нецензурно обругал адвоката потерпевших

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Виктория Андреева
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Эльман Пашаев продолжает шокировать окружающих своим поведением.

Адвокат Ефремова нецензурно обругал адвоката потерпевших

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Очередное заседание в Пресненском суде Москвы по делу о «пьяном» ДТП при участии актера Михаила Ефремова началось со скандала.

Между адвокатом обвиняемого Эльманом Пашаевым и защитниками со стороны потерпевших — Александром Добровинским и Анной Бутыриной — часто происходят словесные перепалки. Однако в последнее время эмоции все больше накаляются.

Так, 1 сентября, прямо в ходе слушания Пашаев сравнил Анну Бутырину с «женщиной с низкой социальной ответственностью» — это в мягком варианте этой фразы.

Ответа от второй стороны не последовало. Судья быстро отреагировала и сделала адвокату Ефремова замечание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев пообещал «разнести в суде» адвоката потерпевшей стороны по делу Михаила Ефремова.

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