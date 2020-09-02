Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони инфицирован коронавирусом

|
Виктория Андреева
36

Личный врач политического деятеля Альберто Дзангрилло прокомментировал его состояние.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони инфицирован коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Rizzo/Fotogramma

Тема:
Эпидемия коронавируса

У бывшего премьер-министра Италии, лидера партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони обнаружен коронавирус. Об этом в среду, 2 августа, сообщил его личный врач Альберто Дзангрилло, передает информагентство Asna.

По словам медика, тест на COVID-19 политический деятель сдал, как только вернулся из поездки на Сардинию. Отмечается, что его болезнь протекает в легкой форме, что позволяет заниматься рабочими делами. Правда, не выходя из дома: сегодня Берлускони находится на домашней изоляции в резиденции в Аркоре.

Новость об инфицировании экс-премьер Италии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости Берлускони, конечно, будет оказана медпомощь из России.

«Уверен, что если это потребуется, президент (РФ Владимир Путин — Прим.ред.) даст необходимые указания», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер экс-солист группы «Ласковый мая» Александр Прико, ранее госпитализированный с коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 сент
Когда в Петербурге откроются кинотеатры и фуд-корты? — ответ губернатора
2 сент
Фото: Анита Цой с мужем отметили жемчужную свадьбу «на дне океана»
2 сент
Греция открыла границы: как не нарваться на штраф в 500 тысяч рублей
1 сент
Москва и Минск договорились возобновить транспортное сообщение
1 сент
Коварный возбудитель: COVID-19 вызывает «синдром разбитого сердца»
1 сент
Школьник без маски на уроках родителям во Франции обойдется в 135 евро
1 сент
ВОЗ поставил Швецию в пример успешной борьбы с коронавирусом
1 сент
«Рецепт катастрофы»: в ВОЗ назвали четыре условия открытия границ между странами
31 авг
Как будет выглядеть учебный процесс в школах, рассказала глава Роспотребнадзора
31 авг
Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России?

Читайте также

+16° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.86
0.28 87.74
-0.41
ТОП-7 пар по знаку зодиака, отношения которых заканчиваются катастрофой

Последние новости

20:55
Посольство РФ призывает избегать политизации по делу Навального, а опираться на факты
20:51
ТОП-7 пар по знаку зодиака, отношения которых заканчиваются катастрофой
20:43
Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя
20:31
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони инфицирован коронавирусом
20:23
«Русский Голливуд»: опубликовано последнее большое интервью Бориса Клюева
20:12
«Делали все возможное»: Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико

Сейчас читают

«Недопустимо!» — депутат Милонов об идее сделать 3 сентября выходным днем
Угрозы, наследство и насилие: Сергей Жорин о странном поведении вдовца Легкоступовой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок