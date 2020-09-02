Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони инфицирован коронавирусом
Личный врач политического деятеля Альберто Дзангрилло прокомментировал его состояние.
Фото: www.globallookpress.com / Rizzo/Fotogramma
У бывшего премьер-министра Италии, лидера партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони обнаружен коронавирус. Об этом в среду, 2 августа, сообщил его личный врач Альберто Дзангрилло, передает информагентство Asna.
По словам медика, тест на COVID-19 политический деятель сдал, как только вернулся из поездки на Сардинию. Отмечается, что его болезнь протекает в легкой форме, что позволяет заниматься рабочими делами. Правда, не выходя из дома: сегодня Берлускони находится на домашней изоляции в резиденции в Аркоре.
Новость об инфицировании экс-премьер Италии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости Берлускони, конечно, будет оказана медпомощь из России.
«Уверен, что если это потребуется, президент (РФ Владимир Путин — Прим.ред.) даст необходимые указания», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер экс-солист группы «Ласковый мая» Александр Прико, ранее госпитализированный с коронавирусом.
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