Россию в сентябре ждет аномальная жара — предупреждение Гидрометцентра
Ряд регионов ожидает повышение температуры до 35-39 градусов.
Фото: ТАСС / Julian Stähle
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей страны, что их ждет необыкновенно жаркое «бабье лето». Для ряда регионов погода и вовсе может стать рекордной теплой для этого времени года, пишет «Известия».
Например, Воронежскую, Курскую и Белгородскую области в скором времени ждет повышение температуры до отметки в 35-37 градусов, а Адыгею и Краснодарский край накроет жара под 39 градусов. Среди городов больше всего аномалии начала осени заметят в Симферополе и Сочи — их жителям придется пережить 37-градусную жару.
«На всей европейской территории антициклональный режим, — пояснил Вильфанд. — Либо на два-четыре градуса, либо на пять-шесть выше нормы».
При этом аномалия затронет лишь ряд регионов. Сильный северный ветер на востоке европейской части РФ приведет к снижению температуры и вполне привычной для начала осени погоде.
Ранее 5-tv.ru писал о позиции Гидрометцентра по прогнозу погоды на зиму 2020/2021 годов.
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