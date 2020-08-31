«Мы улыбаемся»: в Гидрометцентре прокомментировали «суровый» прогноз на зиму

Прогноз о предстоящей в России суровой зиме вызывает улыбку у специалистов Гидрометцентра. Об этом заявил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. Ранее климатолог Екатерина Пестрякова в интервью URA.RU с вероятностью 90% пообещала россиянам морозную зиму с периодическими оттепелями.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму… Судя по долгим дождям, будут и оттепели», — приводит агентство слова климатолога.

При этом, по мнению Пестряковой, в отличие от предыдущих лет, зима в этом году придет в Россию рано — где-то в районе 7 ноября.

В свою очередь Роман Вильфанд посоветовал обращать внимание, на основании каких методик делаются подобные долгосрочные прогнозы, тогда многие выводы будут отметены уже на этой стадии.

«Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, и это вызывает улыбку. Мы не комментируем, а улыбаемся», — цитирует научного руководителя Гидрометцентра РИА Новости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Роман Вильфанд рассказал, что «бабье лето» в этом году придется подождать.