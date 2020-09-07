Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?

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Анастасия Шадская
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Адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП, опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение Пашаева к уголовной ответственности.

Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Анна Бутырина прокомментировала недавнее заявление защитника звезды Эльмана Пашаева. В эфире программы на НТВ он показал скриншот переписки между ней и другим абонентом, в которой юрист якобы попросила собеседника возбудить в отношении Пашаева уголовное дело. За это, по словам защитника Ефремова, Бутырина предложила заплатить 30-40 тысяч долларов. Однако в интервью РИА Новости Анна опровергла предъявленные обвинения. Женщина заявила, что переписка была подстроена самим Пашаевым, причем, по ее словам, адвокат Ефремова не первый раз прибегает к подобным уловкам.

«Насколько я знаю, Эльман Пашаев часто использовал якобы компрометирующую переписку оппонента для шантажа. Причем такую переписку он готовил сам: записывал номер телефона под именем своего конкурента и с этого номера присылал определенный текст, а в ответ ему с другого номера телефона пересылался „нужный ответ“.», — сообщила Бутырина, отметив, что раньше работала вместе с Пашаевым. 

Она добавила, что адвокат Ефремова и раньше использовал подобные скриншоты очень умело в судах и на стадии расследования дела.

Оба защитника негативно настроены в отношении друг друга. В ходе заседаний между сторонами неоднократно происходили перепалки, Так, во время предыдущих прений по этому громкому делу Бутырина просила судью вынести Пашаеву частное определение за угрозы и оскорбления в свой адрес. В свою очередь, защитник артиста настаивал на том, что претензии не обоснованы.

Ранее 5-tv.ru писал, какой приговор по своему делу ожидает сам актер Михаил Ефремов.

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