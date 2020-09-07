Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса

Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи, микробиолог Александр Гинцбург предрек России скорую победу над коронавирусом. Однако отметил, что для реализации данного плана потребуется выполнить одно важное условие.

Так, в беседе с «Известиями» эксперт пояснил, что остановить распространение инфекции поможет лишь массовая вакцинация. В противном случае ожидать нормализации эпидемиологической обстановки в ближайшем будущем не стоит.

«Боюсь, у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителей, пока не начнется массовая вакцинация», — констатировал Гинцбург.

По словам академика, если население начнет прививаться в соответствии с разработанным планом, то COVID-19 имеет все шансы исчезнуть к лету 2021 года. Микробиолог заметил, что желающим сделать вакцину от коронавируса сегодня вставать в очередь не придется. Лишь за год все российские лаборатории смогут произвести 80 миллионов экземпляров препарата, что позволит остановить неконтролируемое распространение опасной инфекции.

«Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет», — подытожил Гинцбург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что результаты испытаний российской вакцины от коронавируса опубликованы в международном научном журнале.