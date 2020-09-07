Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса

|
Виктория Андреева
281

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал единственное условие, при котором удастся избежать жертв опасной инфекции.

Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи, микробиолог Александр Гинцбург предрек России скорую победу над коронавирусом. Однако отметил, что для реализации данного плана потребуется выполнить одно важное условие.

Так, в беседе с «Известиями» эксперт пояснил, что остановить распространение инфекции поможет лишь массовая вакцинация. В противном случае ожидать нормализации эпидемиологической обстановки в ближайшем будущем не стоит.

«Боюсь, у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителей, пока не начнется массовая вакцинация», — констатировал Гинцбург.

По словам академика, если население начнет прививаться в соответствии с разработанным планом, то COVID-19 имеет все шансы исчезнуть к лету 2021 года. Микробиолог заметил, что желающим сделать вакцину от коронавируса сегодня вставать в очередь не придется. Лишь за год все российские лаборатории смогут произвести 80 миллионов экземпляров препарата, что позволит остановить неконтролируемое распространение опасной инфекции.

«Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет», — подытожил Гинцбург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что результаты испытаний российской вакцины от коронавируса опубликованы в международном научном журнале.

Тема:
Эпидемия коронавируса
7 сент
Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
7 сент
Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
5 сент
Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов
4 сент
Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
4 сент
«Бэтмен» на стопе: Роберт Паттинсон заболел коронавирусом
4 сент
Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса
4 сент
Турция показала рекордный прирост заболевших коронавирусом
3 сент
Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео в память об отце
3 сент
Опростоволосилась: Нэнси Пэлоси посетила закрытый на карантин салон
3 сент
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:19
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии вакцину из России
21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок