Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал единственное условие, при котором удастся избежать жертв опасной инфекции.
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи, микробиолог Александр Гинцбург предрек России скорую победу над коронавирусом. Однако отметил, что для реализации данного плана потребуется выполнить одно важное условие.
Так, в беседе с «Известиями» эксперт пояснил, что остановить распространение инфекции поможет лишь массовая вакцинация. В противном случае ожидать нормализации эпидемиологической обстановки в ближайшем будущем не стоит.
«Боюсь, у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителей, пока не начнется массовая вакцинация», — констатировал Гинцбург.
По словам академика, если население начнет прививаться в соответствии с разработанным планом, то COVID-19 имеет все шансы исчезнуть к лету 2021 года. Микробиолог заметил, что желающим сделать вакцину от коронавируса сегодня вставать в очередь не придется. Лишь за год все российские лаборатории смогут произвести 80 миллионов экземпляров препарата, что позволит остановить неконтролируемое распространение опасной инфекции.
«Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет», — подытожил Гинцбург.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что результаты испытаний российской вакцины от коронавируса опубликованы в международном научном журнале.
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