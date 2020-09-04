Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
Как отметили в РФПИ, это «демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества».
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Фото, видео: ТАСС / Zeljko Lukunic/PIXSELL; 5-tv.ru
Результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса, произведенной в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, опубликованы в международном научном журнале The Lancet. В статье описано тестирование препарата на добровольцах, проведенное на базе госпиталя имени Бурденко Минобороны России в июне–августе этого года.
Как пишет ФАН, речь идет о препарате «Спутник-V», разработанной при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). И это лишь первая из серии планируемых публикаций о российской вакцине.
«В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в которых вакцина показала 100% защитную эффективность», — цитирует агентство сообщение РФПИ.
Как отметил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, сегодняшняя публикация результатов исследования в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов «демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, российскую вакцину от СОVID-19, по словам Кирилла Дмитриева, будут производить в пяти странах мира, что позволит выпускать 500 миллионов доз препарата в год. Всего же заявки на приобретение препарата поступили уже более чем от 20 стран.
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