Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале

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Светлана Александрова
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Как отметили в РФПИ, это «демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества».

Фото, видео: ТАСС / Zeljko Lukunic/PIXSELL; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса, произведенной в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, опубликованы в международном научном журнале The Lancet. В статье описано тестирование препарата на добровольцах, проведенное на базе госпиталя имени Бурденко Минобороны России в июне–августе этого года.

Как пишет ФАН, речь идет о препарате «Спутник-V», разработанной при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). И это лишь первая из серии планируемых публикаций о российской вакцине.

«В сентябре для публикации будет представлено полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в которых вакцина показала 100% защитную эффективность», — цитирует агентство сообщение РФПИ.

Как отметил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, сегодняшняя публикация результатов исследования в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов «демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российскую вакцину от СОVID-19, по словам Кирилла Дмитриева, будут производить в пяти странах мира, что позволит выпускать 500 миллионов доз препарата в год. Всего же заявки на приобретение препарата поступили уже более чем от 20 стран.

Тема:
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