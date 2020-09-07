Пашаев прокомментировал идею о подаче Ефремовым прошения о помиловании

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Ранее коллега заслуженного артиста Иван Охлобыстин обратился в соцсети к президенту Владимиру Путину с просьбой вступиться за Ефремова, который, по его мнению, и так разрушил свою репутацию и не представляет никакой общественной опасности.

По словам Пашаева, он на данный момент не обсуждал со своим клиентом возможную подачу жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения моему подзащитному большого срока», — заявил защитник ТАСС.

Он также заявил, что подать прошение имеет право только Ефремов, а другие могут поддержать его обращением.

Приговор Михаилу Ефремову вынесут 8 сентября. На последнем заседании актер признал свою вину в ДТП на Смоленской площади и извинился перед родственниками погибшего Сергея Захарова. Он также отметил, что 11 лет колонии, которые запросил для него прокурор, равнозначны «смертному приговору» и попросил суд вынести справедливое решение.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе Александра Добровинского о предполагаемом приговоре Ефремова.