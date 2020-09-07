Пашаев прокомментировал идею о подаче Ефремовым прошения о помиловании
Ранее Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину с просьбой пощадить актера, обвиняемого в смертельном ДТП.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Ранее коллега заслуженного артиста Иван Охлобыстин обратился в соцсети к президенту Владимиру Путину с просьбой вступиться за Ефремова, который, по его мнению, и так разрушил свою репутацию и не представляет никакой общественной опасности.
По словам Пашаева, он на данный момент не обсуждал со своим клиентом возможную подачу жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения моему подзащитному большого срока», — заявил защитник ТАСС.
Он также заявил, что подать прошение имеет право только Ефремов, а другие могут поддержать его обращением.
Приговор Михаилу Ефремову вынесут 8 сентября. На последнем заседании актер признал свою вину в ДТП на Смоленской площади и извинился перед родственниками погибшего Сергея Захарова. Он также отметил, что 11 лет колонии, которые запросил для него прокурор, равнозначны «смертному приговору» и попросил суд вынести справедливое решение.
Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе Александра Добровинского о предполагаемом приговоре Ефремова.
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