Были готовы к приговору? Помощник Пашаева прибыл к суду с бумагой в руках

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 105

Только что Пресненский суд огласил свое решение — Михаил Ефремов отправился в колонию.

Были готовы к приговору? Помощник Пашаева прибыл к суду с бумагой в руках

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Через считанные минут после оглашения приговора возле здания Пресненского суда Москвы был замечен помощник Эльмана Пашаева. В его руках была бумага, на которой отчетливо можно разглядеть надпись «Апелляционная жалоба». Однако подписи самого адвоката на бумаге нет.

5-tv.ru

В свою очередь семья погибшего Сергея Захарова заявила, что не будет обжаловать приговор.

О деталях громкого дела и его логического итога читайте в материале 5-tv.ru.

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