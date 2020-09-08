Были готовы к приговору? Помощник Пашаева прибыл к суду с бумагой в руках

Через считанные минут после оглашения приговора возле здания Пресненского суда Москвы был замечен помощник Эльмана Пашаева. В его руках была бумага, на которой отчетливо можно разглядеть надпись «Апелляционная жалоба». Однако подписи самого адвоката на бумаге нет.

5-tv.ru

В свою очередь семья погибшего Сергея Захарова заявила, что не будет обжаловать приговор.

О деталях громкого дела и его логического итога читайте в материале 5-tv.ru.