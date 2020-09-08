Добровинский раскритиковал стратегию Пашаева по ведению дела Ефремова
Известный адвокат рассказал, что шокировало его в ходе судебного следствия по делу о «пьяном» ДТП.
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Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru
Адвокат потерпевшей стороны по делу Михаила Ефремова о «пьяном» ДТП Александр Добровинский объяснил свое недовольство линией защиты представителя актера Эльмана Пашаева. В ходе пресс-конференции после оглашения приговора Ефремову юрист указал сразу на несколько «маркеров», которые выдавали в Пашаеве его непрофессионализм.
Добровинский напомнил, что традиционно адвокат обязан согласовывать с клиентом все, что планирует сказать во время процесса. Следовательно, слова Эльмана Пашаева — прямое отражение мыслей актера. Именно они и напугали известного юриста, поскольку тот не понимает, как можно оскорблять семью, пережившую трагедию.
«Эти вещи не укладывают у меня в голове. Почему стратегически защитой Михаила Ефремова была избрана манера, которая заключалась в том, чтобы облить грязью и помоями потерпевших? С первого дня начались высказывания о том, что семья Захарова „плевала на труп и он еще не остыл“, что все „передрались из-за денег и требуют миллионы“… Никакой смысловой нагрузки в этом не было», — отметил Александр Добровинский.
Кроме того, юриста возмутила наглая ложь Пашаева, уверявшего, что Ефремов в момент трагедии 8 июня не сидел за рулем своего внедорожника. По словам Добровинского, адвокату актера следовало больше времени уделять изучению доказательств и материалов дела, а не говорить о сторонних вещах и, тем более, не оскорблять родных Захарова.
Но что удивило Александра Добровинского более всего, так это реакция Ефремова и его законного представителя на иск от потерпевших «в один рубль». По словам адвоката, это заявление — своего рода манифест, который призывал окружающих обратить внимание на суть трагедии, а не на поверхностные высказывания. Однако даже проникновенные слова членов семьи погибшего не смогли воззвать виновника аварии к совести.
«Было сказано: „И даже один рубль — это много“… Нехорошая реакция. И я думаю, что суд это увидел. На самом деле это была одна из стратегических ловушек, которую мы поставили. Если вы помните, сегодня суд сказал, что мы имеем право подать гражданские иски. Наш манифест был засчитан и опубликован. Нам было это очень важно. Важно показать, как этому процессу относится господин Ефремов и его защита, и мы также получили возможность подать гражданские иски», — подытожил юрист.
Ранее 5-tv.ru публиковал трансляцию большой пресс-конференции по делу Михаила Ефремова.
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