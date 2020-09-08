Трансляция пресс-конференции, посвященной делу Михаила Ефремова о «пьяном» ДТП

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Виктория Андреева
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Адвокаты потерпевшей стороны раскрывают все тайны громкого процесса.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Трансляция завершена. 

В эти минуты в Москве в пресс-центре «Известий» проходит большая пресс-конференция, посвященная громкому делу о «пьяном» ДТП при участии Михаила Ефремова. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

Несколько часов назад Пресненский суд столицы вынес приговор заслуженному артисту РФ. Ефремова признали виновным в соответствии с пунктом «а», части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД в результате вождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека».

Актера приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. При этом, суд зачел в наказание время, проведенное артистом под домашним арестом. Таким образом, он пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяцев.

Анонсируя большую пресс-конференцию, посвященную приговору Михаила Ефремова, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что публика узнает массу интересных подробностей.

«После того, как приговор будет объявлен, [мы планируем] устроить пресс-конференцию, где раз и навсегда поставим все точки над „i“. Чтобы было понятно, что происходило на самом деле, и каким образом развивались события», — заявлял юрист.

Добровинский отметил, что этот знаковый процесс должен поставить точку в страшной трагедии, пришедшей сразу в два дома. И погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, и самого Михаила Ефремова.

«В этом деле очень много лагун и очень много того, что до сегодняшнего дня пресса не знала. И до того, пока не будет оглашен приговор не узнает никто по тем или иным причинам. Вы все были свидетелями поверхностной части процесса, но вы не знаете, что происходило внутри», — констатировал адвокат потерпевшей стороны.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из Пресненского суда Москвы после оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову.

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