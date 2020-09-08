«Фирсов может умереть»: Сын вдовца Легкоступовой показал последнее сообщение певице

Сын вдовца Валентины Легкоступовой Даниил показал последнее сообщение, которое он отправил певице незадолго до ее смерти. В эфире программы Андрея Малахова на канале «Россия 1» молодой человек признался, что был в курсе о проблемах отца с алкоголем и пытался предупредить об этом его жену.

«Ему нельзя пить, он может умереть. Я слышу, что ему уже очень плохо. Вызывайте врача. Ему нужны капельницы», — написал Легкоступовой Даниил 5 августа.

А уже 6 августа певицу с пробитой головой у себя в квартире нашла ее дочь Анетта Бриль. Легкоступова и ее муж находились в состоянии алкогольного опьянения, и ее наследница доставила обоих в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал. После этого заслуженную артистку с отеком мозга доставили в больницу, где она впала в кому, из которой так и не вышла.

Дочь Легкоступовой обвиняет Фирсова в смерти матери, заявляя, что тот не вызвал скорую, когда певица упала в ванной. Сам же яхтсмен отрицает свою причастность к гибели супруги, утверждая, что очень страдает и до сих пор не может оправиться после трагедии.

Так, как писал 5-tv.ru, Фирсов заявил, что из-за отказа родственников певицы разговаривать с ним, он до сих пор не знает, где похоронена его жена. Поэтому, по его словам, он ходит по кладбищам в надежде отыскать место захоронения ее праха.