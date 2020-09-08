«Ищу прах Валюши»: Фирсов рассказал, как страдает после смерти Легкоступовой

|
Светлана Александрова
119

Яхтсмен собирался похоронить супругу на Тенерифе, но родные певицы против и не отвечают на его звонки.

«Ищу прах Валюши»: Фирсов рассказал, как страдает после смерти Легкоступовой

Фото: Instagram @firsov_yury

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Пока следствие разбирается в причинах смерти Валентины Легкоступовой, умершей 14 августа, общественность пытается отыскать правду в многочисленных рассказах родственников, друзей и знакомых певицы и ее супруга Юрия Фирсова в соцсетях и на различных ток-шоу. Дети артистки винят яхтсмена в гибели матери и уже наняли адвокатов, чтобы засудить его. Сам Фирсов утверждает, что ни в чем не виноват, и очень страдает после смерти жены, с которой обвенчался всего несколько месяцев назад.

Как пишет сайт KP.RU, вдовец не имеет понятия, где находится прах Легкоступовой, а родственники певицы не отвечают на его звонки. Юрий, по его словам, ходит по кладбищам в поисках могилы.

«Ищу, где захоронен прах Валюши», — приводит его слова издание.

Яхтсмен утверждает, что исцелить его от горя способно только море, а потому, как только следствие определится с выводами, собирается забрать свои вещи из опечатанной квартиры Легкоступовой и отправиться на регату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Фирсов хочет развеять прах певицы на Тенерифе, в Испании — якобы такова была ее воля, однако родные Легкоступовой категорически против этого.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
7 сент
Наталья Штурм заявила, что муж Валентины Легкоступовой венчался три раза
7 сент
Штурм заявила, что Фирсов планировал завладеть недвижимостью матери Легкоступовой
6 сент
Родные Зарубиной запретили ей выходить замуж после трагедии с Легкоступовой
5 сент
«Ради денег»: Наследники Валентины Легкоступовой могут вести двойную игру
2 сент
Угрозы, наследство и насилие: Сергей Жорин о странном поведении вдовца Легкоступовой
2 сент
Фирсов пошел с Легкоступовой в ЗАГС в день своего развода
2 сент
Дочь Легкоступовой озвучила результаты вскрытия тела матери
1 сент
«Могла отвести от себя смерть»: Таролог о трагической гибели Легкоступовой
1 сент
«Иуда»: Юлиан рассказал, почему Фирсову могла быть выгодна смерть Легкоступовой
31 авг
Дочь Легкоступовой получала угрозы от Фирсова незадолго до смерти певицы

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным
13:02
Видео: последствия аварии в КБР, где пострадали 12 человек, в том числе ребенок
12:53
Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда
12:53
Восемь лет колонии. Занавес: Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову
12:41
«Прогнозов никаких» — Кудрявцева о состоянии матери после инсульта
12:35
Пэрис Хилтон рассказала, что в 17 лет над ней издевались в школе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок