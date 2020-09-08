«Ищу прах Валюши»: Фирсов рассказал, как страдает после смерти Легкоступовой

Пока следствие разбирается в причинах смерти Валентины Легкоступовой, умершей 14 августа, общественность пытается отыскать правду в многочисленных рассказах родственников, друзей и знакомых певицы и ее супруга Юрия Фирсова в соцсетях и на различных ток-шоу. Дети артистки винят яхтсмена в гибели матери и уже наняли адвокатов, чтобы засудить его. Сам Фирсов утверждает, что ни в чем не виноват, и очень страдает после смерти жены, с которой обвенчался всего несколько месяцев назад.

Как пишет сайт KP.RU, вдовец не имеет понятия, где находится прах Легкоступовой, а родственники певицы не отвечают на его звонки. Юрий, по его словам, ходит по кладбищам в поисках могилы.

«Ищу, где захоронен прах Валюши», — приводит его слова издание.

Яхтсмен утверждает, что исцелить его от горя способно только море, а потому, как только следствие определится с выводами, собирается забрать свои вещи из опечатанной квартиры Легкоступовой и отправиться на регату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Фирсов хочет развеять прах певицы на Тенерифе, в Испании — якобы такова была ее воля, однако родные Легкоступовой категорически против этого.