Театр одного актера: как юристы и знаменитости оценили стратегию защиты Ефремова

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Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии.

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов начал отбывать наказание. Ближайшие дни он проведет СИЗО №5 Москвы на карантине. Его уже посетили общественники - говорят, что артист чувствует себя хорошо, поужинал картошкой и вареной селедкой. В камере еще два сидельца. Спокойные.

Из СИЗО Ефремов отправится в колонию общего режима. Пресненский суд приговорил его к восьми годам колонии. Это умеренно суровое наказание, объяснили юристы Кириллу Олькову, соответствует и преступлению Ефремова и его поведению на процессе.

Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в центре Москвы, к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После оглашения приговора Михаилу Ефремову, актера увезли в пятый следственный изолятор на севере Москвы. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жене Ефремова стало плохо после оглашения приговора. 

 

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