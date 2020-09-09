Часть эвакуированных из Сирии детей находится в тяжелом состоянии
Борт, следующий из республики, приземлился на аэродроме в Московской области этой ночью.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: Ольга Балашова/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, 5-tv.ru
На подмосковном аэродроме Чкаловский этой ночью приземлился борт с 15 российскими детьми, вывезенными из Сирии. Они находились в неподконтрольных Дамаску лагерях для беженцев «Аль-Холь» и «Рош».
Во время полета детей сопровождали медики — некоторые из малышей в тяжелом состоянии. Сразу после приземления их передали врачам скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов терроризма в Сирии.
- 8 сент
- Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов террористов в Сирии
- 3 сент
- Сирия сообщила о ракетном ударе ВВС Израиля по авиабазе в Хомсе
- 1 сент
- Сирийские ПВО ночью отразили ракетную атаку на Дамаск
- 27 авг
- Минобороны РФ прокомментировало инцидент между военными США и России в Сирии
- 27 авг
- США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами
- 26 авг
- «Курган Камчатке: прием!» — военные РФ построили переправу через Ефрат в Сирии
- 25 авг
- Свыше 300 боевиков ликвидировано в ходе АТО в Сирии — Минобороны РФ
- 25 авг
- ВКС России и ВВС Сирии провели совместную атаку в районе «Белой пустыни»
- 25 авг
- Двое военных пострадали при обстреле российской колонны в Сирии
- 25 авг
- Военный патруль РФ подвергся нападению на трассе М-4 в Сирии
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?