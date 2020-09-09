Часть эвакуированных из Сирии детей находится в тяжелом состоянии

На подмосковном аэродроме Чкаловский этой ночью приземлился борт с 15 российскими детьми, вывезенными из Сирии. Они находились в неподконтрольных Дамаску лагерях для беженцев «Аль-Холь» и «Рош».

Во время полета детей сопровождали медики — некоторые из малышей в тяжелом состоянии. Сразу после приземления их передали врачам скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов терроризма в Сирии.