Часть эвакуированных из Сирии детей находится в тяжелом состоянии

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Борт, следующий из республики, приземлился на аэродроме в Московской области этой ночью.

Фото, видео: Ольга Балашова/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

На подмосковном аэродроме Чкаловский этой ночью приземлился борт с 15 российскими детьми, вывезенными из Сирии. Они находились в неподконтрольных Дамаску лагерях для беженцев «Аль-Холь» и «Рош».

Во время полета детей сопровождали медики — некоторые из малышей в тяжелом состоянии. Сразу после приземления их передали врачам скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов терроризма в Сирии.

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