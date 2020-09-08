Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов террористов в Сирии
Глава МИД РФ переговорил с президентом республики и обсудил существующие проблемы.
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Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Оставшиеся очаги терроризма в Сирии будут полностью уничтожены. Это глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с президентом арабской республики Башаром Асадом. Состоялся первый визит главы внешнеполитического ведомства в страну за восемь лет. По его словам, сейчас первоочередная задача — восстановление социальной инфраструктуры и экономики Сирии.
«Сирия, в том числе при поддержке Российской Федерации, выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности. В этих условиях встают новые задачи, которые заключаются прежде всего в социально-экономическом восстановлении Сирийской Арабской республики, мобилизации в этих целях международной помощи», — подчеркнул Лавров.
Больше всего за годы войны в Сирии пострадали жилые дома, больницы и учебные заведения. Они были главными мишенями боевиков. Поэтому сейчас основную ставку власти страны сделали на восстановление именно этих объектов. Особое внимание уделяется школам, ведь учебный год уже начался. Многие пришлось отстраивать с нуля, они уже готовы открыть свои двери со дня на день. А обеспечить детей — особенно из бедных семей — всем необходимым помогают наши военные. В рамках гуманитарных акций, они передают не только продовольствие, но и тетради и ручки.
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