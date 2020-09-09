Как Варшава хочет заменить «Северный поток -2» при отсутствии нужного объема газа

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Валентин Черников
Эксклюзив 142

Политолог Александр Асафов объяснил, зачем поляки решили предложить Берлину столь сложный способ замены российского газа пока еще норвежским.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Северный поток — 2

Выраженная готовность Польши заменить для Германии «Северный поток — 2» газопроводом Baltic Pipe продиктована тайными финансовыми и политическими мотивами. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал политолог Александр Асафов.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша готова предложить Берлину альтернативу российско-европейскому газопроводу. Проект Baltic Pipe предполагает строительство газопровода между Польшей и Данией. По его завершении планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, а затем и в Германию, если ФРГ примет такое предложение. По мнению Мюллера, строительство «Северного потока — 2» не отвечает принципам общеевропейской солидарности и энергетической безопасности.

«В таком предложении есть лукавство. Безусловно, норвежским газом нельзя обеспечить Германию и заменить российский трубопровод. Есть еще один газ, производитель которого хочет захватить европейский рынок и хочет приложить к этому усилия, в первую очередь — политические. Именно этот — американский сжиженный природный газ — имеется в виду в подобных проектах», — рассказал Асафов.

По словам политолога, Польша рассчитывает стать монополистом по дистрибуции американского газа, для чего и строит свой газопровод, а также специальный регазификационный терминал в Свиноуйсьце. Политическая позиция правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского строится на ожидании колоссальной скидки, которая позволит Польше конкурировать с Германией и стать в Европе новым газовым узлом, в котором сходятся транспортные потоки.

«Поэтому Германии предлагается такой сложный, но возможный способ замены российского газа — пока еще норвежским, но подразумевается, что потом туда пойдет американский сжиженный газ. Он стоит дороже и Германии не подходит, но задача продвижения проекта для Польши как лоялиста Соединенных Штатов — в первую очередь политическая», — отметил эксперт.

Как отмечает Асафов, для Берлина отказ от российского газа в пользу какого-либо иного маловероятен. В противном случае ФРГ придется смириться с огромными финансовыми потерями, потерями в промышленности и бизнесе.

«Они не намерены от него отказываться. Хотя, в политической реальности 2020 года возможно все. Может быть, американцам удастся „додавить“ Германию», — предположил политолог.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтику до ФРГ. Работы ведет Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры суммарно финансируют проект на 50%. Окончание строительство намечено на конец 2020-го — начало 2021-го годов.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европу сжиженный природный газ, Латвия, Литва, Украина и Польша. Газопровод Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году. По имеющимся данным его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.

Как ранее 5-tv.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2» будет «общеевропейским».

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