Польша готова предложить ФРГ альтернативу «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что заменой российского-европейскому проекту может послужить газопровод Baltic Pipe.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Варшава готова предложить Берлину альтернативу «Северному потоку — 2». Об этом заявил в эфире польского телевидения пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
«Если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — цитирует представителя совета министров РИА Новости.
Заменой российско-европейскому проекту, по словам Мюллера, может послужить газопровод Baltic Pipe. Пресс-секретарь призвал ФРГ рассмотреть разные варианты систем для газовых поставок с учетом требований общеевропейской солидарности и энергетической безопасности. По его мнению, строительство «Северного потока — 2» противоречат этим идеям и вызывает беспокойство.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтику до ФРГ. Работы ведет Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры суммарно финансируют проект на 50%. Окончание строительство намечено на конец 2020-го — начало 2021-го годов.
Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европу сжиженный природный газ, Латвия, Литва, Украина и Польша. Газопровод Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году. По имеющимся данным его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.
Как ранее 5-tv.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2» будет «общеевропейским».
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