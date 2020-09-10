Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?

|
Анастасия Шадская
65

Эксперт рассказал, как заслуженный артист РФ сможет добиться изменения приговора на апелляции.

Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что актер Михаил Ефремов может добиться смягчения вынесенного ему приговора в восемь лет колонии общего режима. Для этого ему необходимо доказать нарушение своего права на защиту, пишет «МК».

Сразу после вынесения приговора в деле о смертельном ДТП в Москве Ефремов заявил, что его представитель Пашаев «подставил его на восемь лет». Мельников отметил, что у артиста есть полное право обратиться за помощью в Федеральную палату адвокатов (ФПА).

«Сейчас крайне важно оперативно подготовить ряд жалоб в ФПА на действия своего защитника, в которых он отобразит многочисленные нарушения, имевшие место в судебном процессе, за его пределами и во время следствия», — заявил юрист.

Правозащитник считает, что на основании дисциплинарных решений ФПА актер сможет попробовать доказать нарушение своего права. 

Мельников указал на то, что поведение артиста в первые дни после ДТП было правильным: признание вины, раскаяние, готовность помочь близким погибшего. А вот последующие действия с отрицанием своего участия, поиском виноватых, конфликтами с потерпевшими стали залогом его поражения в суде.

«Позиция стороны защиты и вызывающее поведение адвоката на публике не только явно отразились на позиции государственного обвинителя, приговоре суда, но и настроили против Михаила Олеговича большую часть нашего общества», — пояснил Мельников.

Адекватный адвокат и искреннее желание Михаила Ефремова исправить содеянное могут дать ему шанс на изменение приговора, считает юрист. Согласны с ним и другие адвокаты, заявившие, что отказ от услуг Эльмана Пашаева — главное условие для приговора Ефремову.

Ранее 5-tv.ru писал, что Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Михаила Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
10 сент
Адвокаты назвали условия смягчения приговора для Михаила Ефремова
9 сент
Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Ефремова
9 сент
Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
9 сент
Недоволен ни приговором, ни адвокатом: Ефремов пожаловался, что Пашаев «подставил» его на 8 лет
9 сент
«Я не хочу им быть»: физиогномист оценила реакцию Ефремова и Пашаева на приговор
9 сент
Намек на потерпевших? Джигурда прислал Добровинскому письмо с «Суперсемейкой»
9 сент
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
9 сент
Карма или совпадение? Как три «восьмерки» спели печальную песню судьбе Ефремова
9 сент
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
9 сент
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева

Читайте также

+13° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
На грани развода с Гагариной ее муж ударился в воспоминания о годовщине свадьбы
4:59
Британская вакцина против COVID вызвала «необъяснимое заболевание» у добровольца
4:43
Губернатор Ленобласти провел переговоры с немецкими партнерами
4:34
Вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*
4:18
Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
3:50
Судьбу «Северного потока — 2» предстоит решить всей Европе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок