Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что актер Михаил Ефремов может добиться смягчения вынесенного ему приговора в восемь лет колонии общего режима. Для этого ему необходимо доказать нарушение своего права на защиту, пишет «МК».

Сразу после вынесения приговора в деле о смертельном ДТП в Москве Ефремов заявил, что его представитель Пашаев «подставил его на восемь лет». Мельников отметил, что у артиста есть полное право обратиться за помощью в Федеральную палату адвокатов (ФПА).

«Сейчас крайне важно оперативно подготовить ряд жалоб в ФПА на действия своего защитника, в которых он отобразит многочисленные нарушения, имевшие место в судебном процессе, за его пределами и во время следствия», — заявил юрист.

Правозащитник считает, что на основании дисциплинарных решений ФПА актер сможет попробовать доказать нарушение своего права.

Мельников указал на то, что поведение артиста в первые дни после ДТП было правильным: признание вины, раскаяние, готовность помочь близким погибшего. А вот последующие действия с отрицанием своего участия, поиском виноватых, конфликтами с потерпевшими стали залогом его поражения в суде.

«Позиция стороны защиты и вызывающее поведение адвоката на публике не только явно отразились на позиции государственного обвинителя, приговоре суда, но и настроили против Михаила Олеговича большую часть нашего общества», — пояснил Мельников.

Адекватный адвокат и искреннее желание Михаила Ефремова исправить содеянное могут дать ему шанс на изменение приговора, считает юрист. Согласны с ним и другие адвокаты, заявившие, что отказ от услуг Эльмана Пашаева — главное условие для приговора Ефремову.

Ранее 5-tv.ru писал, что Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Михаила Ефремова.