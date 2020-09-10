Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
Эксперт рассказал, как заслуженный артист РФ сможет добиться изменения приговора на апелляции.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что актер Михаил Ефремов может добиться смягчения вынесенного ему приговора в восемь лет колонии общего режима. Для этого ему необходимо доказать нарушение своего права на защиту, пишет «МК».
Сразу после вынесения приговора в деле о смертельном ДТП в Москве Ефремов заявил, что его представитель Пашаев «подставил его на восемь лет». Мельников отметил, что у артиста есть полное право обратиться за помощью в Федеральную палату адвокатов (ФПА).
«Сейчас крайне важно оперативно подготовить ряд жалоб в ФПА на действия своего защитника, в которых он отобразит многочисленные нарушения, имевшие место в судебном процессе, за его пределами и во время следствия», — заявил юрист.
Правозащитник считает, что на основании дисциплинарных решений ФПА актер сможет попробовать доказать нарушение своего права.
Мельников указал на то, что поведение артиста в первые дни после ДТП было правильным: признание вины, раскаяние, готовность помочь близким погибшего. А вот последующие действия с отрицанием своего участия, поиском виноватых, конфликтами с потерпевшими стали залогом его поражения в суде.
«Позиция стороны защиты и вызывающее поведение адвоката на публике не только явно отразились на позиции государственного обвинителя, приговоре суда, но и настроили против Михаила Олеговича большую часть нашего общества», — пояснил Мельников.
Адекватный адвокат и искреннее желание Михаила Ефремова исправить содеянное могут дать ему шанс на изменение приговора, считает юрист. Согласны с ним и другие адвокаты, заявившие, что отказ от услуг Эльмана Пашаева — главное условие для приговора Ефремову.
Ранее 5-tv.ru писал, что Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Михаила Ефремова.
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