«Мама очень любила пить»: дочь Михаила Ефремова рассказала о своем детстве
По словам Анны Марии Ефремовой, она стыдится считать Ксению Качалину близким человеком.
Фото: ТАСС / Валерий Матыцин
Дочь осужденного на восемь лет колонии общего режима за «пьяное» ДТП актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала о своем детстве. 19-летняя девушка не любит вспоминать время, проведенное со спивающейся матерью — четвертой женой заслуженного артиста РФ Ксенией Качалиной. Наследница знаменитости отмечает, что близкий человек не раз поднимал на нее руку под песни любимой певицы Земфиры.
«Были прекрасные эпизоды: врубание Земфиры на полную мощность в три-четыре ночи, когда тебе на следующий день в школу. Это оставило такой след… Вы, наверняка, смотрели фильмы про солдат во Вьетнаме вроде „Апокалипсиса сегодня“. Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Просто мама очень любила пить, Земфиру и бить меня под ее песни», — цитирует Анну Марию Ефремову Starhit.ru.
В настоящее время дочь Михаила Ефремова живет отдельно от матери и даже стыдится называть ее таковой. А голос Земфиры вызывает у девушки только негативные эмоции.
Анна Мария Ефремова вспоминает, что Ксения Качалина после развода с актером начала вести затворнический образ жизни и злоупотреблять спиртным. В этот период о своем ребенке женщина предпочитала не заботиться.
«Почему я такая худая? От недокармливания в детстве. Я упускаю довольно большое количество подробностей. Там было много неприятных штук, про которые я не готова говорить. Это же относится к ее сожителям», — сказала Анна Мария Ефремова.
Истинные причины своих комплексов и разного рода зависимостей девушка видит в тяжелом детстве. Анна Мария Ефремова с оглядкой на свою генетику подчеркивает, что не хочет употреблять алкоголь. Девушка пояснила, что у нее легко может развиться тяга к чему угодно. Какое-то время она даже «сидела» на антидепрессантах.
Анна Мария добавила, что единственным человеком, с которым у нее сложились теплые отношения, является ее отец. Михаил Ефремов всегда выражал теплые чувства в адрес дочери и помогал ей деньгами. Однако, в гости к собственному ребенку он наведывался только раз в месяц.
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