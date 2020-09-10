Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»
В 2020 году наступит новая веха в истории человечества. Одним из ее главных мотивов будет холодная война между США и Китаем.
Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert
Эпоху глобализации, которая длилась с 1980 года, сменит «век беспорядка». Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, передает РБК. Одним из главных мотивов новой эпохи станет возвышение экономики Китая над экономикой США, как следствие ухудшение их отношений и холодная война между этими державами.
Как следует из доклада аналитика банка Джима Рейда и его коллег, «век беспорядка» также будет характеризироваться продолжением роста глобального долга и политикой «вертолетных денег» — отсутствием реального эффекта денежной эмиссии от центробанков и усилением миллениалов и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса: новые поколения догонят старшие по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов.
В этот период ожидаются рост инфляции, озабоченность населения вопросами климата, новая технологическая революция и усиление экономического неравенства: государства начнут взимать больше налогов с богатых. Европа же, по мнению аналитиков, в результате пандемии коронавируса останется в состоянии экономической стагнации.
При этом авторы отмечают, что «эпоху беспорядка» не следует воспринимать как причину для отказа от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет «масштабные интервенции монетарных властей и ликвидность».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Bloomberg удивились успехам экономики России после пандемии COVID-19.
- 9 сент
- На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
- 9 сент
- Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
- 9 сент
- Песков: Путин не поедет на Генассамблею ООН
- 9 сент
- В Bloomberg удивились успехам экономики России после пандемии COVID-19
- 9 сент
- Пора в отпуск: Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
- 8 сент
- Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
- 8 сент
- В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
- 7 сент
- Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
- 7 сент
- Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
- 7 сент
- Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
Читайте также
67%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?