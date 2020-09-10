Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»

Эпоху глобализации, которая длилась с 1980 года, сменит «век беспорядка». Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, передает РБК. Одним из главных мотивов новой эпохи станет возвышение экономики Китая над экономикой США, как следствие ухудшение их отношений и холодная война между этими державами.

Как следует из доклада аналитика банка Джима Рейда и его коллег, «век беспорядка» также будет характеризироваться продолжением роста глобального долга и политикой «вертолетных денег» — отсутствием реального эффекта денежной эмиссии от центробанков и усилением миллениалов и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса: новые поколения догонят старшие по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов.

В этот период ожидаются рост инфляции, озабоченность населения вопросами климата, новая технологическая революция и усиление экономического неравенства: государства начнут взимать больше налогов с богатых. Европа же, по мнению аналитиков, в результате пандемии коронавируса останется в состоянии экономической стагнации.

При этом авторы отмечают, что «эпоху беспорядка» не следует воспринимать как причину для отказа от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет «масштабные интервенции монетарных властей и ликвидность».

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