Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции России в ближайшее время планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того Минюст выступил с предложением возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.

Громкое дело о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова завершилось обвинительным приговором 8 сентября в Пресненском суде Москвы. Суд приговорил известного актера к восьми годам лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которое привело к гибели человека.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор.

На следующий же день Ефремов отказался от услуг Пашаева, заявив, что для апелляции он будет искать другого юриста. Также с жесткой критикой на адвоката знаменитости набросились представители творческой интеллигенции, а также юристы. Все сошлись в одном — Пашаев «завалил дело», а некоторые заподозрили его в злом умысле и мести.