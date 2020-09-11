Пострадали люди и побиты авто: Непогода обрушилась на Петербург
Из-за сильных ливней жители отдельных районов Северной столицы даже жаловались на перебои с электричеством.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru
Приходит в себя после циклона. Петербург. Повалено больше 200 деревьев, повреждены десятки машин. Пострадали два человека: водитель крана-манипулятора и женщина, на которую упала торговая палатка. Оба сейчас в больнице.
Люди жаловались на перебои с электричеством. Аварийные службы всю ночь работают в авральном режиме.
Корреспондент Анна Калачева - об обстановке в Северной столице к этой минуте. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за сильного ливня и подъема воды в Финском заливе закрыли защитную дамбу. Остановили движение судов. Желтый уровень погодной опасности был объявлен в городе.
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