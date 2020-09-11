Пострадали люди и побиты авто: Непогода обрушилась на Петербург

Эфирная новость 101

Из-за сильных ливней жители отдельных районов Северной столицы даже жаловались на перебои с электричеством.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Приходит в себя после циклона. Петербург. Повалено больше 200 деревьев, повреждены десятки машин. Пострадали два человека: водитель крана-манипулятора и женщина, на которую упала торговая палатка. Оба сейчас в больнице.

Люди жаловались на перебои с электричеством. Аварийные службы всю ночь работают в авральном режиме.

Корреспондент Анна Калачева - об обстановке в Северной столице к этой минуте. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за сильного ливня и подъема воды в Финском заливе закрыли защитную дамбу. Остановили движение судов. Желтый уровень погодной опасности был объявлен в городе. 

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