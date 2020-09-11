Над Петербургом в четверг пронесся первый осенний шторм, оставив после себя более ста поваленных деревьев и оборванные провода. Два человека пострадали. Один - на стройке от упавшего подъемника; другой - у торговой палатки, с которой снесло козырек. Повреждены пять автомобилей.

Из-за сильного ливня и подъема воды в Финском заливе закрыли защитную дамбу. Остановили движение судов. Под Петербургом без света остались несколько населенных пунктов. Аварийные службы обещают до утра ликвидировать последствия удара стихии

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ливней.