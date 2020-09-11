Последствия первого осеннего шторма в Петербурге — видео

Эфирная новость 70

В результате разгула стихии в Северной столице пострадали два человека.

Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Над Петербургом в четверг пронесся первый осенний шторм, оставив после себя более ста поваленных деревьев и оборванные провода. Два человека пострадали. Один - на стройке от упавшего подъемника; другой - у торговой палатки, с которой снесло козырек. Повреждены пять автомобилей.

Из-за сильного ливня и подъема воды в Финском заливе закрыли защитную дамбу. Остановили движение судов. Под Петербургом без света остались несколько населенных пунктов. Аварийные службы обещают до утра ликвидировать последствия удара стихии

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ливней. 

Тема:
Погода
10 сент
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ливней
9 сент
Питание, спорт и спокойствие: Как пережить рекордно низкое давление?
9 сент
Видео: Жуткие последствия супертайфуна в Приморье
8 сент
Выбиты стекла и размыт грунт: Супертайфун обрушился на Приморье
7 сент
Наводнение на Кубани: жители пересели на лодки или доски для сапсерфинга
7 сент
Видео: удар молнии в ЛЭП оставил без света жителей города под Краснодаром
7 сент
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
4 сент
Россию в сентябре ждет аномальная жара — предупреждение Гидрометцентра
4 сент
Один человек погиб в Приморье во время прохождения супертайфуна «Майсак»
3 сент
Водопад в Приморье пошел вспять — захватывающее видео

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
«Таких больше нет»: жена Реввы «подарила» ему на день рождения милое видео
7:17
«Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде
7:12
ТОП-8 простых способов стать красивее
7:11
Второй на орбите: Малоизвестные факты о Германе Титове
7:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
6:51
Дочь и возлюбленная Виторгана трогательно поздравили его с днем рождения

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок