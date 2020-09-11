Последствия первого осеннего шторма в Петербурге — видео
В результате разгула стихии в Северной столице пострадали два человека.
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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru
Над Петербургом в четверг пронесся первый осенний шторм, оставив после себя более ста поваленных деревьев и оборванные провода. Два человека пострадали. Один - на стройке от упавшего подъемника; другой - у торговой палатки, с которой снесло козырек. Повреждены пять автомобилей.
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