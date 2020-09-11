Трамп уверен, что Байден не может самостоятельно общаться со СМИ

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Действующий президент США заявил, что его конкуренту на грядущих выборах ответы на неудобные вопросы готовят заранее.

Фото, видео: EPA / JASON SZENES, 5-tv.ru

Дональд Трамп обвинил своего конкурента на грядущих выборах в неспособности самостоятельно общаться с журналистами. По мнению президента США, кандидат от демократов Джо Байден в свои 77 лет находится не в лучшей форме. И ответы на особенно острые и неудобные вопросы у него заготовлены заранее. Об этом Трамп рассказал в телефонном интервью телеканалу Фокс Ньюс.

«Мне кажется, что когда журналисты задают Байдену вопросы, ответы он зачитывает с телесуфлеров. Очевидно, что он делает это достаточно часто», — уверен Трамп.

Трамп уверен, что в таком состоянии Байден в случае избрания просто не сможет общаться с лидерами России, Китая и Северной Кореи, особенно на переговорах с глазу на глаз.

Впрочем, сам Байден в долгу не остался и упрекнул своего конкурента в том, что у него нет никакого представления о национальной безопасности. Якобы американская разведка каждый раз раздумывает, делиться ли с главой Белого дома данными, потому что не доверяет ему. В свою очередь вице-президент Майк Пенс заметил, что именно при Трампе армия США стала сильнейшей в мире.

Ну вот избиратели смотрят на эту заочную перебранку как на шоу. А некоторые, похоже, уже поставили диагноз и Трампу, и Байдену. В нескольких штатах провели соцопрос, и большинство респондентов назвали обоих кандидатов психически не устойчивыми.

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