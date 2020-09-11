Военный прокурор России посетил базу Хмеймим в Сирии
Валерий Петров проинспектировал работу своих подчиненных, в обязанности которых входит, в частности, разбор обращений сирийских граждан.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Провал белорусской революции и причем здесь Польша
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Андрей Грязнов, 5-tv.ru
Заместитель генпрокурора России, главный военный прокурор страны Валерий Петров посетил Сирию. На авиабазе Хмеймим он посмотрел, в каких условиях работают его подчиненные. Их задача — следить за работой всех командированных в Сирию солдат и офицеров, разбираться с обращениями сирийских граждан. И, конечно, консультировать военнослужащих.
Валерий Петров наградил сотрудников военной прокуратуры, которые фиксируют военные преступления боевиков. После этого отправился в Дамаск, на встречу с коллегами из Министерства обороны и органов юстиции Сирии. Также главный военный прокурор России возложил цветы к монументу российским военным, погибшим во время операции в Сирии.
- 10 сент
- Сразу несколько населенных пунктов подверглись обстрелам в Сирии
- 9 сент
- Часть эвакуированных из Сирии детей находится в тяжелом состоянии
- 8 сент
- Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов террористов в Сирии
- 3 сент
- Сирия сообщила о ракетном ударе ВВС Израиля по авиабазе в Хомсе
- 1 сент
- Сирийские ПВО ночью отразили ракетную атаку на Дамаск
- 27 авг
- Минобороны РФ прокомментировало инцидент между военными США и России в Сирии
- 27 авг
- США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами
- 26 авг
- «Курган Камчатке: прием!» — военные РФ построили переправу через Ефрат в Сирии
- 25 авг
- Свыше 300 боевиков ликвидировано в ходе АТО в Сирии — Минобороны РФ
- 25 авг
- ВКС России и ВВС Сирии провели совместную атаку в районе «Белой пустыни»
Читайте также
59%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?