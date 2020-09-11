Военный прокурор России посетил базу Хмеймим в Сирии

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Валерий Петров проинспектировал работу своих подчиненных, в обязанности которых входит, в частности, разбор обращений сирийских граждан.

Фото, видео: ТАСС / Андрей Грязнов, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Заместитель генпрокурора России, главный военный прокурор страны Валерий Петров посетил Сирию. На авиабазе Хмеймим он посмотрел, в каких условиях работают его подчиненные. Их задача — следить за работой всех командированных в Сирию солдат и офицеров, разбираться с обращениями сирийских граждан. И, конечно, консультировать военнослужащих.

Валерий Петров наградил сотрудников военной прокуратуры, которые фиксируют военные преступления боевиков. После этого отправился в Дамаск, на встречу с коллегами из Министерства обороны и органов юстиции Сирии. Также главный военный прокурор России возложил цветы к монументу российским военным, погибшим во время операции в Сирии.

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