Военный прокурор России посетил базу Хмеймим в Сирии

Заместитель генпрокурора России, главный военный прокурор страны Валерий Петров посетил Сирию. На авиабазе Хмеймим он посмотрел, в каких условиях работают его подчиненные. Их задача — следить за работой всех командированных в Сирию солдат и офицеров, разбираться с обращениями сирийских граждан. И, конечно, консультировать военнослужащих.

Валерий Петров наградил сотрудников военной прокуратуры, которые фиксируют военные преступления боевиков. После этого отправился в Дамаск, на встречу с коллегами из Министерства обороны и органов юстиции Сирии. Также главный военный прокурор России возложил цветы к монументу российским военным, погибшим во время операции в Сирии.