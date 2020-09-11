«Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде

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Татьяна Меркер
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Адвокат якобы пытался отговорить артиста признавать свою вину.

«Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

После приговора к восьми годам колонии общего режима артист Михаил Ефремов обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что правозащитник подставил его. Но сам Пашаев, что не удивительно, имеет на этот счет контраргумент.

Адвокат, от чьих услуг после вынесения приговора Михаил вновь отказался, сообщил, что на самом деле подставил Ефремова «некий мужчина». Этот «серый кардинал» выступал в суде по делу о смертельной аварии с участием артиста, сообщает «Москва 24».

«Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет», — передал его слова Эльман Пашаев.

Кроме того, адвокат уверил, что на протяжении нескольких дней пытался отговорить своего подзащитного от признания вины.

«Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули», — сообщил защитник журналистам.

Сам заслуженный артист РФ остался недоволен услугами правозащитника, что подтвердила в беседе с 5-tv.ru член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. По ее словам, актер ясно дал понять, что его не устраивает ни приговор, ни работа Пашаева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на суде Ефремов молчал, а Пашаев смеялся.

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