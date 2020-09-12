Стало известно об отношениях Ефремова с сокамерниками
Об условиях содержания актера в следственном изоляторе рассказала представитель Общественной наблюдательной комиссии.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Актеру Михаилу Ефремову удалось подружиться со своими соседями по камере в СИЗО № 5. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
Первое время артист находился в карантинной камере, но теперь был переведен в обычную. Она рассчитана на четверых, но вместе с Ефремовым там сейчас проживает всего трое человек.
«Есть холодильник и телевизор», — отметила представитель ОНК.
Ефремову удалось найти общий язык со своими соседями. Один из них осужден по делу о строительстве, второй — обвиняется в незаконном обороте наркотиков.
«Договорились ходить в спортзал СИЗО, играть в настольный теннис», — сообщила Марина Литвинович по итогам посещения актера.
Условия содержания у артиста нормальные. Кроме того, сразу после перевода его в СИЗО туда началось настоящее паломничество его фанатов. Многие несли ему продукты питания, но лимит передач на месяц актер быстро исчерпал.
Смертельное ДТП с участием актера случилось 8 июня в Москве. По вине Михаила Ефремова погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Сам артист находился в состоянии алкогольного опьянения. 8 сентября Пресненский суд столицы приговорил его в восьми годам колонии общего режима.
Ранее 5-tv.ru писал, как Эльману Пашаеву удалось стать адвокатом Михаила Ефремова.
- 12 сент
- Сам навязал себя Ефремову и заранее получил гонорар: Новые сведения о работе Пашаева
- 11 сент
- Стало известно о «паломничестве» к Михаилу Ефремову в СИЗО
- 11 сент
- Где-то плачет один Ефремов: звезда «Голоса» избежала наказания за смертельное ДТП
- 11 сент
- «Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде
- 11 сент
- По каким причинам Пашаева и Добровинского могут привлечь к ответственности?
- 11 сент
- «Премию адвокат года в студию!»: лучшие мемы про эксцентричного Эльмана Пашаева
- 11 сент
- Адвоката Добровинского планируют наказать за деятельность в рамках дела Ефремова
- 10 сент
- Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
- 10 сент
- Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
- 10 сент
- Адвокат Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно
Читайте также
77%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?