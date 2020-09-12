Стало известно об отношениях Ефремова с сокамерниками

Актеру Михаилу Ефремову удалось подружиться со своими соседями по камере в СИЗО № 5. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Первое время артист находился в карантинной камере, но теперь был переведен в обычную. Она рассчитана на четверых, но вместе с Ефремовым там сейчас проживает всего трое человек.

«Есть холодильник и телевизор», — отметила представитель ОНК.

Ефремову удалось найти общий язык со своими соседями. Один из них осужден по делу о строительстве, второй — обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

«Договорились ходить в спортзал СИЗО, играть в настольный теннис», — сообщила Марина Литвинович по итогам посещения актера.

Условия содержания у артиста нормальные. Кроме того, сразу после перевода его в СИЗО туда началось настоящее паломничество его фанатов. Многие несли ему продукты питания, но лимит передач на месяц актер быстро исчерпал.

Смертельное ДТП с участием актера случилось 8 июня в Москве. По вине Михаила Ефремова погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Сам артист находился в состоянии алкогольного опьянения. 8 сентября Пресненский суд столицы приговорил его в восьми годам колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эльману Пашаеву удалось стать адвокатом Михаила Ефремова.