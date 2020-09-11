Стало известно о «паломничестве» к Михаилу Ефремову в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов в беседе с RT рассказал о «паломничестве» к Михаилу Ефремову в СИЗО. По словам правозащитника, осужденный на восемь лет колонии общего режима за «пьяное» ДТП на Смоленской площади актер за первые дни пребывания в изоляторе получил более ста писем от поклонников. Заслуженный артист РФ пообещал ответить на все послания в течение ближайших дней.

Георгий Иванов отметил, что рядовые россияне даже несут Михаилу Ефремову провизию. Однако получить знаменитость ее уже не сможет из-за действующего в СИЗО регламента.

«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 килограммов на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него все нормально, он ни в чем не нуждается», — сказал член ОНК.

Тем временем Михаил Ефремов уже переведен из карантинной камеры в обычную четырехместную. В помещении есть холодильник и телевизор. Георгий Иванов добавил, что у актера два соседа — один обвиняется в незаконном обороте наркотиков, а второй по делу, связанному со строительством. Михаил Ефремов заверил члена ОНК, что отношения с сокамерниками у него прекрасные. Кроме того, заслуженный артист во время прогулок во дворике изолятора с удовольствием играет с «новоиспеченными коллегами» в настольный теннис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде.