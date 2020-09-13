Стриптиз невесты, катафалк и карета: чем запомнилась свадьба Собчак и Богомолова
13 сентября экстравагантная пара знаменитостей отмечает годовщину брака.
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Фото, видео: ТАСС/ Дмитрий Киселев, Instagram @ konbog75
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поздравили друг друга с годовщиной в Instagram, опубликовав фотографию своего первого танца.
«Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все, что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда», — подписал фотографию счастливый муж телеведещей.
Ксения Собчак вместе со своим женихом устроила настоящее хоррор-шоу на собственной свадьбе. И хотя уже прошел год, это событие до сих называют одним из самых эпатажных. Светская львица, политик, телеведущая и писательница в одном лице любит привлекать к себе внимание. Но в пятницу 13-го 2019 года она превзошла все ожидания.
5-tv.ru предлагает вспомнить, как прошло одно из самых впечатляющих торжеств прошлого года.
Ксения Собчак долгое время скрывала отношения с известным режиссером. О своем новом романе общественности она рассказала лишь незадолго до бракосочетания. Влюбленные не поскупились на торжество, и заплатили за богатое застолье для трехсот гостей порядка 12 миллионов рублей. Еще четыре миллиона жених и невеста потратили на работу флориста. Приглашение в ресторан, как и вся церемония, оказалось достаточно провокационным.
«К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», — сообщалось в открытках гостей свадьбы.
Влюбленные также оставили пожелания насчет подарков: они хотели бы получить комод и дорогостоящий диван, люксовые полотенца по десять тысяч рублей за штуку и не менее дешевые домашние халаты.
Однако ни в какое Bosco Cafe гостей не повезли. Пара, прибывшая к ЗАГСу в траурном катафалке, после росписи пригласила всех в совершенно иное место, в очередной раз создав повод для изумленного обсуждения.
После прогулки по городу в составе траурно-брачной процессии, молодожены направились в храм Вознесения Господня, чтобы пройти обряд венчания. Однако за ворота святого места молодоженов в катафалке вряд ли бы пустили, поэтому они сменили транспорт на карету.
Затем новобрачные прибыли к месту банкета. Среди гостей торжества заметили многих знаменитостей: Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Андрея Малахова, Константина Эрнста, Дмитрия Пескова, Татьяну Навку и многих других.
Все они не подозревали, что их ожидало впереди.
Поначалу все было в традициях лучших свадеб: молодожены трогательно поздравили друг друга исполнением песен, станцевали первый танец, а гостей развлекали конкурсами и выступлениями звезд эстрады. Но затем что-то пошло не так.
Ведущую праздника заменила Ксения Собчак, облачившаяся в черный плащ монашки. Еще секунда, и невеста, в окружении танцоров, наряженных в эротичные костюмы, разделась до нижнего белья. Свежеиспеченная жена Богомолова решила станцевать для избранника откровенный танец, будто бы не замечая присутствующих в зале.
Светская львица активно раздвигала ноги перед зрителями и всем видом изображала явно не монахиню под песню Ирины Алегровой «Войди в меня». Тем временем в зале присутствовали пожилые родители супруга Собчак. Гости эпатажного торжества отметили, что они удалились с праздника даже не дождавшись торта.
Чтобы не говорили завистники и критики, добиться желаемого известной телеведущей удалось. Свадьбу Собчак и Богомолова несколько месяцев обсуждали в СМИ и социальных сетях и еще долго не забудут. Спустя год супруги признаются, что счастливы вместе. Их брак не разрушили ни большая разница в доходах, ни сплетни, витающие вокруг их отношений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Ксения Собчак рассталась с Максимом Виторганом.
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