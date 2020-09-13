Российскую вакцину от коронавируса пожелали приобрести в 50 странах

|
Татьяна Меркер
77

Большого прогресса в этом вопросе удалось достигнуть уже с двумя десятками государств.

Российскую вакцину от коронавируса пожелали приобрести в 50 странах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала заявил о сотрудничестве с 50 государствами по вопросу поставок вакцины от коронавируса. Такое число стран обусловлено темпами производства препарата в России.

«Нам надо тоже очень реалистично исходить из того, что пока мы можем произвести только определенное количество вакцин. Поэтому мы работаем с 50 странами», — отметил Кирилл Дмитриев.

Основной акцент делается на списке из 20 государств, с которыми удалось достичь наибольшего прогресса. Фокус делается на тех странах, где заинтересованы в скорейшем одобрении вакцины, что должно произойти уже в октябре–ноябре. Для этого сейчас запускаются клинические испытания лекарства.

В настоящее время единая формула вакцины от коронавируса «Спутник V» проходит проверку на большом количестве добровольцев. В испытаниях принимают участие люди не моложе 18 лет всех гендерных групп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 сент
В Британии возобновили испытания вакцины от COVID-19, вызвавшей «необъяснимое заболевание» у добровольца
12 сент
В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в университетах страны
11 сент
Дерматолог дала советы, как правильно носить маску без вреда для кожи
10 сент
В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса
10 сент
Москва отменит карантин для больных ОРВИ
10 сент
Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»
9 сент
На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
9 сент
Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
9 сент
Песков: Путин не поедет на Генассамблею ООН
9 сент
В Bloomberg удивились успехам экономики России после пандемии COVID-19

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Губернатор назвал самостроем горевшую ночью в Краснодаре многоэтажку
16:29
Радужный «Оскар»: к чему приведут новые цензурные требования к фильмам?
16:16
Чулпан Хаматова в кружевной блузке представила на «Кинотавре» новый фильм
16:04
Останки расчлененной женщины ищут в Ленобласти — видео
15:52
Миллиарды на детей. Правительство увеличило расходы на пособия
15:39
По стопам Айзы: «Капитан Америка» Крис Эванс случайно слил в сеть очень интимное фото

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок