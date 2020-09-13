Российскую вакцину от коронавируса пожелали приобрести в 50 странах
Большого прогресса в этом вопросе удалось достигнуть уже с двумя десятками государств.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала заявил о сотрудничестве с 50 государствами по вопросу поставок вакцины от коронавируса. Такое число стран обусловлено темпами производства препарата в России.
«Нам надо тоже очень реалистично исходить из того, что пока мы можем произвести только определенное количество вакцин. Поэтому мы работаем с 50 странами», — отметил Кирилл Дмитриев.
Основной акцент делается на списке из 20 государств, с которыми удалось достичь наибольшего прогресса. Фокус делается на тех странах, где заинтересованы в скорейшем одобрении вакцины, что должно произойти уже в октябре–ноябре. Для этого сейчас запускаются клинические испытания лекарства.
В настоящее время единая формула вакцины от коронавируса «Спутник V» проходит проверку на большом количестве добровольцев. В испытаниях принимают участие люди не моложе 18 лет всех гендерных групп.
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