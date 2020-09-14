Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
Министр здравоохранения назвал причину увеличения числа пациентов с коронавирусом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с окончанием туристического сезона. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы видим, что ситуация стабильная, но в некоторых регионах в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сообщил министр здравоохранения.
С 4 сентября в стране ежедневно выявляют более пяти тысяч инфицированных. По словам министра, в российских больницах остаются чуть более 90 тысяч пациентов с COVID-19. Однако по сравнению с начальным этапом пандемии медики научились более эффективно бороться с инфекцией, отметил Мурашко.
Он также напомнил о необходимости вакцинации от гриппа во избежание тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций. Говоря о вакцине от коронавируса Мурашко отметил, что стартовала третья фаза клинических исследований «Спутника V». Министр добавил, что Россия — первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.
Ранее 5-tv.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса пожелали приобрести в 50 странах.
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