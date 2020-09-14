Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19

|
Валентин Черников
69

Министр здравоохранения назвал причину увеличения числа пациентов с коронавирусом.

Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с окончанием туристического сезона. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы видим, что ситуация стабильная, но в некоторых регионах в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сообщил министр здравоохранения.

С 4 сентября в стране ежедневно выявляют более пяти тысяч инфицированных. По словам министра, в российских больницах остаются чуть более 90 тысяч пациентов с COVID-19. Однако по сравнению с начальным этапом пандемии медики научились более эффективно бороться с инфекцией, отметил Мурашко.

Он также напомнил о необходимости вакцинации от гриппа во избежание тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций. Говоря о вакцине от коронавируса Мурашко отметил, что стартовала третья фаза клинических исследований «Спутника V». Министр добавил, что Россия — первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.

Ранее 5-tv.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса пожелали приобрести в 50 странах.

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 сент
Прилучный выставил на продажу дом, где жил с Муцениеце
13 сент
Российскую вакцину от коронавируса пожелали приобрести в 50 странах
12 сент
В Британии возобновили испытания вакцины от COVID-19, вызвавшей «необъяснимое заболевание» у добровольца
12 сент
В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в университетах страны
11 сент
Дерматолог дала советы, как правильно носить маску без вреда для кожи
10 сент
В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса
10 сент
Москва отменит карантин для больных ОРВИ
10 сент
Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»
9 сент
На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
9 сент
Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
2:30
Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
2:14
Поклонники отругали Пугачеву за увлечение пластикой
1:23
Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования почти не было
1:05
От красавицы не осталось и следа: болезнь страшно изменила Маргариту Терехову
0:34
Усатый Иосиф Пригожин в шуточной форме рассказал, о ком до сих пор мечтает

Сейчас читают

Что можно и нельзя делать 14 сентября в день Семена-летопроводца
«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок