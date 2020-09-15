«Ему стало скучно»: дочь актера Юрия Назарова рассказала о его самочувствии

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Валентин Черников
Эксклюзив 169

Борющийся с коронавирусом народный артист подарил родным надежду на излечение.

Фото, видео: ТАСС / Саверкин Александр; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Состояние народного артиста Юрия Назарова улучшается. Радостную новость сообщила его дочь, актриса Татьяна Назарова. Как писал 5-tv.ru, неделей ранее 83-летий актер попал в реанимацию с коронавирусом. Сейчас он по-прежнему находится в больнице и борется с последствиями инфекции.

По словам наследницы, несмотря на поражение легких, кинозвезда не утратил бодрость духа и даже в кризисный период болезни верил в лучшее. Поддержка зрителей придают ему силы для выздоровления. В том, что оно наступит, родные Назарова и он сам почти не сомневаются.

«Дела — хорошо, и очень приятно, что все беспокоятся. Я ему это передаю. Зрительская любовь его очень поддерживает. Динамика у него положительная. Все медленно, но каждый день стабильно чуть-чуть лучше. Настроение у него прекрасное», — рассказала Татьяна.

Актриса добавила, что к концу недели народный артист собирается вернуться домой. Возможно, врачи не одобрят его порыв и оставят знаменитого пациента в медучреждении на более длительный срок. Но настрой Назарова вселяет оптимизм в его близких.

«Прогнозировать что-то сложно, но самая хорошая новость: ему стало скучно. Когда ему было плохо, он не думал, скучно ему или нет. А сейчас появились силы об этом задуматься. И мы все счастливы», — поделилась наследница.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рената Литвинова в жемчугах назвала свой способ борьбы с коронавирусом.

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