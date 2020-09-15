Появились подробности отношений Михаила Ефремова с актрисой Белоусовой
Хозяйка съемной квартиры обвинила знаменитостей в порче имущества.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
После аварии с участием артиста Михаила Ефремова в состоянии алкогольного опьянения вокруг его персоны не утихают разговоры. Передвижения и встречи актера незадолго до трагедии досконально изучили. Пристальное внимание общественности привлекли факты личной жизни артиста, а именно его возможная неверность жене Софье Кругликовой.
Стало известно, что актер долгое время жил в съемной квартире со своей подругой и коллегой Белоусовой, сообщает «Утро.ru». Актер Никита Джигурда даже заявлял, что именно она сидела за рулем автомобиля Ефремова в роковой день аварии, а Михаил взял ее вину на себя.
В съемной квартире Ефремова и Белоусову часто замечали соседи, когда те устраивали перекуры на балконе и ходили за покупками в ближайший магазин. После этого «сожительства» хозяйка апартаментов была шокирована, в каком состоянии знаменитости оставили ее жилище.
«Вот это окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, которую считал по праву своей, потому что оплачивал. Холодильник не работает, плита — через пень колоду», — рассказала женщина в эфире программы на канале «Россия-1».
Собственница любовного гнездышка Ефремова и Белоусовой заявила о сумме ущерба в 365 тысяч рублей. Их придется потратить на покупку новых ковров, старые были прожжены окурками от сигарет, как и постельное белье, на замену треснувшего унитаза и стекол в оконных рамах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ефремов провел первые дни в тюрьме и что думают о приговоре коллеги артиста.
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