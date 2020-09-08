«Белоусова была за рулем!» — Джигурда назвал виновника «пьяного» ДТП с Ефремовым

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Алиса Маркова
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Эпатажный актер приехал к зданию Пресненского суда на оглашение приговора заслуженному артисту РФ.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Известный российский экстравагантный актер Никита Джигурда приехал на оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову. Общаясь с журналистами он сделал неожиданное заявление. По его словам, за рулем джипа Ефремова сидела женщина. Он отметил, что этой женщиной якобы является актриса Дарья Белоусова, а Ефремов взял вину на себя.

«За рулем джипа Ефремова сидел не Михаил Ефремов, а женщина! Национальный комитет по противодействию коррупции и Юрий Макеев — эксперт международного уровня доказал, что за рулем сидела женщина. Актриса театра „Современник“ 9 июня она провожала Ефремова утром, и обувь у нее на ногах точно такая же как у женщины, которая выходила из джипа Ефремова. Вот ее портрет! Именно поэтому свидетель Пашаева перепутал ее с молодым человеком. Она в короткой стрижке. Дарья Белоусова была за рулем джипа. Михаил Ефремов, когда узнал об этом спустя несколько дней, взял на себя вину», — заявил Джигурда.

Актрисе Дарье Белоусовой 37 лет. Она родилась в Кишиневе, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и была принята в труппу Московского театра «Современник». Сейчас она исполняет роль Лизы в «Горе от ума» по пьесе Грибоедова, Наташи в спектакле «Три сестры» по пьесе Чехова, Лилли в «Трех товарищах» по роману Эриха Марии Ремарка и другие роли.

Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову. Резонансное ДТП с участием Ефремова произошло ровно три месяца назад — вечером 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Джип актера выехал на встречную полосу и протаранила Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.

В крови Ефремова нашли алкоголь и следы запрещенных веществ. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет колонии.

Сначала Ефремов признал свою вину, однако после вместе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым заявил, что ничего не помнит о дне аварии. Прокурор просит для артиста 11 лет колонии.

Тема:
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