Джо Байден перепутал Ирак с Ираном — видео

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Последняя оговорка кандидатом в президенты наверняка будет использована главным оппонентом — Дональдом Трампом, который подчеркивает — у 77-летнего политика нет сил руководить сверхдержавой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Schultz; 5-tv.ru

Кандидат в президенты США Джо Байден решил не отставать от главного конкурента и тоже вспомнить про Ближний Восток. Правда вышло комично. Во время очередной предвыборной речи, он перепутал Иран и Ирак.

«Американские солдаты погибали в Иране и Афганистане. Каждый из этих падших ангелов оставил после себя семью. Теперь за семейным столом есть свободное место», — заявил 77-летний политик.

В Иране американские военные никогда не воевали, а вот в Ираке были неоднократно. Последняя оговорка Джо Байдена наверняка будет использована главным оппонентом — Дональдом Трампом. Действующий президент подчеркивает, что у Джо Байдена уже нет сил, чтобы быть руководителем сверхдержавы.

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