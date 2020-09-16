Кандидат в президенты США Джо Байден решил не отставать от главного конкурента и тоже вспомнить про Ближний Восток. Правда вышло комично. Во время очередной предвыборной речи, он перепутал Иран и Ирак.

«Американские солдаты погибали в Иране и Афганистане. Каждый из этих падших ангелов оставил после себя семью. Теперь за семейным столом есть свободное место», — заявил 77-летний политик.

В Иране американские военные никогда не воевали, а вот в Ираке были неоднократно. Последняя оговорка Джо Байдена наверняка будет использована главным оппонентом — Дональдом Трампом. Действующий президент подчеркивает, что у Джо Байдена уже нет сил, чтобы быть руководителем сверхдержавы.