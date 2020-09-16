Стало известно содержимое папки Ефремова в суде

В синей папке Михаила Ефремова во время оглашения приговора по делу смертельном ДТП находился текст пьесы. Об этом рассказала порталу Starhit сестра заслуженного артиста Анастасия Ефремова.

«Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное», — рассказала она.

По мнению Анастасии, для актера нестрашно никакое наказание, если ему предоставят возможность для деятельности. Сестра осужденного не поверила в его виновность и заявила, что страну незаслуженно лишили одного из лучших актеров.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Суд признал, что актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Водитель отечественного авто — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо имя нового адвоката Ефремова.