«Пить надо меньше!» — Михаил Ефремов отправил свое первое письмо из СИЗО

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Виктория Андреева
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Известный актер прокомментировал жуткую трагедию 8 июня.

«Пить надо меньше!» — Михаил Ефремов отправил свое первое письмо из СИЗО

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Получивший восемь лет колонии общего режима за участие в «пьяном» ДТП актер Михаил Ефремов написал свое первое письмо из СИЗО и адресовал его журналисту издания RT.

В послании содержатся размышления осужденного на тему страшной трагедии, критика его бывшего правозащитника Эльмана Пашаева, а также необычный вывод, вероятно, свидетельствующий о раскаянии.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13.00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — заключил Ефремов в начале своего обращения.

О поведении Пашаева в ходе судебного следствия по громкому делу, а также его сомнительной стратегии защиты актер высказался неоднозначно.

«Он просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — подытожил Михаил Ефремов.

Страшное ДТП при участии известного заслуженного артиста РФ произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В судебном порядке было установлено, что Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль своего Jeep и, не справившись с управлением, на полном ходу врезался во встречный автомобиль Lada. В результате водитель отечественной машины — курьер Сергей Захаров — скончался от многочисленных травм в больнице.

8 сентября Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Близкие и родственники актера с оглашенным вердиктом категорически не согласны. Его супруга Софья Кругликова, а также старшая сестра Анастасия заявляли, что при необходимости пойдут и в Европейский суд, чтобы реабилитировать артиста.

Ранее 5-tv.ru назвал имя нового адвоката Михаила Ефремова, готового подать апелляционную жалобу на приговор актеру.

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