На Урал обрушился мощный шторм. Из-за сильных дождей крупные города уходят под воду.

Особо напряженная обстановка в Челябинске. Там ливень не прекращается уже несколько часов. Дороги затопило. По некоторым участкам сложно проехать даже грузовикам.

Под мостом на проезжей части утонула машина такси. Водителю пришлось выбираться вплавь. Местные жители не могут спрятаться от дождя даже дома. В многоэтажках с потолка хлещет вода.

Похожая ситуация в Екатеринбурге. Во время дождя ливневки не справились и вода хлынула на улицы. Движение транспорта ограничено. Один из жилых домов затопило с девятого по первый этажи. Экстренные службы сейчас устраняют последствия непогоды. Синоптики предупреждают, дожди закончатся только к концу недели.